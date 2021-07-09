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Цены на АЗС продолжают расти: дорожают бензин, ДТ и автомобильный газ

Автор: РБК-Украина

Розничные цены на бензин 9 июля 2021 года незначительно повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Также продолжают дорожать дизельное топливо и автомобильный газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Фото: цены на АЗС (инфографика РБК-Украина)

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,18 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,11 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,42 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,39 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

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АЗСбензинцены