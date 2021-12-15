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Цены на АЗС пошли вниз из-за новых расчетов: сколько стоит бензин

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Среда 15 декабря 2021 14:34
Цены на АЗС пошли вниз из-за новых расчетов: сколько стоит бензин Фото: цены на АЗС еще немного снизились (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 15 декабря 2021 года немного опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Это связано с публикацией новых предельных цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на АЗС пошли вниз из-за новых расчетов: сколько стоит бензин

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,47 гривен за литр (-0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,20 гривен за литр (-0,05 гривен), на дизельное топливо - 29,44 гривен за литр (-0,07 гривен), на автогаз - 19,05 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на АЗС пошли вниз из-за новых расчетов: сколько стоит бензин

Напомним, ранее Министерство экономики Украины еще немного снизило расчетные цены на бензин и дизельное топливо.

С учетом максимальных наценок розничные цены на бензин не могут превышать 30,78 гривен за литр, на дизельное топливо - 30,13 гривен за литр.

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АЗС Цены на бензин
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