Цены на АЗС пошли вниз из-за новых расчетов: сколько стоит бензин

Фото: цены на АЗС еще немного снизились (Tom Dulat/Getty Images)

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 15 декабря 2021 года немного опустились по сравнению с предыдущим торговым днем. Это связано с публикацией новых предельных цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,47 гривен за литр (-0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,20 гривен за литр (-0,05 гривен), на дизельное топливо - 29,44 гривен за литр (-0,07 гривен), на автогаз - 19,05 гривен за литр (+0,01 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: