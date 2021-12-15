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Ціни на АЗС пішли вниз через нові розрахунки: скільки коштує бензин

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Середа 15 грудня 2021 14:34
Ціни на АЗС пішли вниз через нові розрахунки: скільки коштує бензин Фото: ціни на АЗС ще трохи знизилися (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 15 грудня 2021 року трохи опустилися в порівнянні з попереднім торговим днем. Це пов'язано з публікацією нових граничних цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на АЗС пішли вниз через нові розрахунки: скільки коштує бензин

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,47 гривень за літр (-0,02 гривень), на бензин А-95 - 30,20 гривень за літр (-0,05 гривень), на дизельне паливо - 29,44 гривень за літр (-0,07 гривень), на автогаз - 19,05 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на АЗС пішли вниз через нові розрахунки: скільки коштує бензин

Нагадаємо, раніше Міністерство економіки України ще трохи знизило розрахункові ціни на бензин і дизельне паливо.

З урахуванням максимальних націнок роздрібні ціни на бензин не можуть перевищувати 30,78 гривень за літр, на дизельне паливо - 30,13 гривень за літр.

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АЗС Ціни на бензин
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