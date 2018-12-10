Цены на АЗС в Киеве снова значительно снизились

Иллюстративное фото (УНИАН)

Бензин подешевел в среднем более чем на 20 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 10 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова значительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 30,29 (-0,30) 30,99 31,69 30,99 14,85 (-0,64) WOG 31,49 32,49 33,49 31,99 14,98 (-0,30) AMIC 28,99 (-2,00) 29,99 (-2,00) 30,99 (-2,00) 29,49 (-2,00) 14,59 (-0,20) БРСМ-Нафта 27,99 28,99 30,19 28,79 14,69 (-0,30) Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 15,10 Shell 30,49 (-0,50) 32,29 (-0,40) 34,79 (-0,40) 31,79 (-0,30) 15,19 (-0,30) ОККО 31,49 32,49 33,49 31,99 14,99 (-0,20) SUN OIL 28,49 29,49 30,49 28,49 (-0,40) 14,29 (-0,50) Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 30,25 31,25 32,25 30,75 14,35 (-0,30) Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 14,40 (-1,00) UPG 28,40 29,40 31,70 28,90 14,50 Mango 27,79 (-0,20) 28,79 (-0,20) 30,19 (-0,20) 27,79 (-0,20) 13,95 (-0,20) SOCAR 31,49 (-0,10) 32,49 (-0,10) 33,49 (-0,10) 32,49 15,09 (-0,40) Маркет 28,28 29,92 ‒ 29,29 Luxwen 29,19 (-0,30) 29,69 (-0,30) 31,29 (-0,30) 31,19 (-0,30) 14,69 (-0,20) Chipo 27,49 27,99 32,49 28,49 29,89 (-0,28) 30,93 (-0,23) 31,83 (-0,20) 30,59 (-0,24) 14,69 (-0,34)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра будет ограничено движение на Северном мосту. Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с ремонтом.