Цены на АЗС в Киеве снова значительно снизились

Бензин подешевел в среднем более чем на 20 копеек
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 10 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова значительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
30,29 (-0,30)
|
30,99
|
31,69
|
30,99
|
14,85 (-0,64)
|
WOG
|
31,49
|
32,49
|
33,49
|
31,99
|
14,98 (-0,30)
|
AMIC
|
28,99 (-2,00)
|
29,99 (-2,00)
|
30,99 (-2,00)
|
29,49 (-2,00)
|
14,59 (-0,20)
|
БРСМ-Нафта
|
27,99
|
28,99
|
30,19
|
28,79
|
14,69 (-0,30)
|
Укрнафта
|
29,00
|
30,00
|
30,50
|
30,00
|
15,10
|
Shell
|
30,49 (-0,50)
|
32,29 (-0,40)
|
34,79 (-0,40)
|
31,79 (-0,30)
|
15,19 (-0,30)
|
ОККО
|
31,49
|
32,49
|
33,49
|
31,99
|
14,99 (-0,20)
|
SUN OIL
|
28,49
|
29,49
|
30,49
|
28,49 (-0,40)
|
14,29 (-0,50)
|
Авиас
|
28,95
|
29,95
|
30,45
|
30,00
|
Glusco
|
30,25
|
31,25
|
32,25
|
30,75
|
14,35 (-0,30)
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
14,40 (-1,00)
|
UPG
|
28,40
|
29,40
|
31,70
|
28,90
|
14,50
|
Mango
|
27,79 (-0,20)
|
28,79 (-0,20)
|
30,19 (-0,20)
|
27,79 (-0,20)
|
13,95 (-0,20)
|
SOCAR
|
31,49 (-0,10)
|
32,49 (-0,10)
|
33,49 (-0,10)
|
32,49
|
15,09 (-0,40)
|
Маркет
|
28,28
|
29,92
|
‒
|
29,29
|
Luxwen
|
29,19 (-0,30)
|
29,69 (-0,30)
|
31,29 (-0,30)
|
31,19 (-0,30)
|
14,69 (-0,20)
|
Chipo
|
27,49
|
27,99
|
32,49
|
28,49
|
29,89 (-0,28)
|
30,93 (-0,23)
|
31,83 (-0,20)
|
30,59 (-0,24)
|
14,69 (-0,34)
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра будет ограничено движение на Северном мосту. Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с ремонтом.