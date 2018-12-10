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Ціни на АЗС у Києві знову значно знизилися

Новини » Енергетика    10.12.2018 - 14:49
Ціни на АЗС у Києві знову значно знизилися
Ілюстративне фото (УНІАН)

Бензин подешевшав в середньому більш ніж на 20 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 10 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем знову значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

30,29 (-0,30)

30,99

31,69

30,99

14,85 (-0,64)

WOG

31,49

32,49

33,49

31,99

14,98 (-0,30)

AMIC

28,99 (-2,00)

29,99 (-2,00)

30,99 (-2,00)

29,49 (-2,00)

14,59 (-0,20)

БРСМ-Нафта

27,99

28,99

30,19

28,79

14,69 (-0,30)

Укрнафта

29,00

30,00

30,50

30,00

15,10

Shell

30,49 (-0,50)

32,29 (-0,40)

34,79 (-0,40)

31,79 (-0,30)

15,19 (-0,30)

ОККО

31,49

32,49

33,49

31,99

14,99 (-0,20)

SUN OIL

28,49

29,49

30,49

28,49 (-0,40)

14,29 (-0,50)

Авиас

28,95

29,95

30,45

30,00

  

Glusco

30,25

31,25

32,25

30,75

14,35 (-0,30)

Народна

30,95

31,95

31,80

14,40 (-1,00)

UPG

28,40

29,40

31,70

28,90

14,50

Mango

27,79 (-0,20)

28,79 (-0,20)

30,19 (-0,20)

27,79 (-0,20)

13,95 (-0,20)

SOCAR

31,49 (-0,10)

32,49 (-0,10)

33,49 (-0,10)

32,49

15,09 (-0,40)

Маркет

28,28

29,92

29,29

  

Luxwen

29,19 (-0,30)

29,69 (-0,30)

31,29 (-0,30)

31,19 (-0,30)

14,69 (-0,20)

Chipo

27,49

27,99

32,49

28,49

  
 

29,89 (-0,28)

30,93 (-0,23)

31,83 (-0,20)

30,59 (-0,24)

14,69 (-0,34)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра буде обмежено рух на Північному мосту. Водіїв просять з розумінням поставитися до незручностей, пов'язаних з ремонтом.

 

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