Цены на АЗС в Киеве значительно снизились

Иллюстративное фото (Синица Александр/УНИАН)

На заправках подешевел бензин и дизельное топливо

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 6 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем значительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,09 31,49 32,19 31,19 (-0,60) 15,69 WOG 31,49 (-0,50) 32,49 (-0,50) 33,49 (-0,50) 31,99 (-0,50) 15,48 (-0,30) AMIC 30,99 31,99 32,99 31,49 14,89 (-0,10) БРСМ-Нафта 28,19 29,29 30,49 29,19 15,19 Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 15,25 Shell 30,99 32,89 35,39 32,29 15,49 (-0,40) ОККО 31,49 (-0,50) 32,49 (-0,50) 33,49 (-0,50) 31,99 (-0,50) 15,49 (-0,30) SUN OIL 28,79 29,79 30,59 29,39 15,49 Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 30,25 (-0,40) 31,25 (-0,40) 32,25 (-0,40) 30,75 (-0,40) 15,10 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,40 (-0,10) UPG 28,40 (-0,50) 29,40 (-0,50) 31,70 (-0,50) 28,90 (-0,50) 14,50 Mango 27,99 29,49 30,89 28,49 14,25 SOCAR 31,99 32,99 33,99 32,99 15,79 Маркет 28,28 29,92 ‒ 29,29 Luxwen 29,49 (-0,10) 29,99 (-0,10) 31,59 (-0,10) 31,49 (-0,10) 14,89 (-0,20) Chipo 27,99 28,49 33,49 28,99 30,26 (-0,17) 31,30 (-0,17) 32,23 (-0,13) 30,95 (-0,23) 15,28 (-0,10)

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" самолет столкнулся с автомобилем, в результате чего было повреждено крыло.