Ціни на АЗС у Києві значно знизилися

На заправках подешевшав бензин і дизельне паливо
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 6 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,09
|
31,49
|
32,19
|
31,19 (-0,60)
|
15,69
|
WOG
|
31,49 (-0,50)
|
32,49 (-0,50)
|
33,49 (-0,50)
|
31,99 (-0,50)
|
15,48 (-0,30)
|
AMIC
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
31,49
|
14,89 (-0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
28,19
|
29,29
|
30,49
|
29,19
|
15,19
|
Укрнафта
|
29,00
|
30,00
|
30,50
|
30,00
|
15,25
|
Shell
|
30,99
|
32,89
|
35,39
|
32,29
|
15,49 (-0,40)
|
ОККО
|
31,49 (-0,50)
|
32,49 (-0,50)
|
33,49 (-0,50)
|
31,99 (-0,50)
|
15,49 (-0,30)
|
SUN OIL
|
28,79
|
29,79
|
30,59
|
29,39
|
15,49
|
Авиас
|
28,95
|
29,95
|
30,45
|
30,00
|
Glusco
|
30,25 (-0,40)
|
31,25 (-0,40)
|
32,25 (-0,40)
|
30,75 (-0,40)
|
15,10
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,40 (-0,10)
|
UPG
|
28,40 (-0,50)
|
29,40 (-0,50)
|
31,70 (-0,50)
|
28,90 (-0,50)
|
14,50
|
Mango
|
27,99
|
29,49
|
30,89
|
28,49
|
14,25
|
SOCAR
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
32,99
|
15,79
|
Маркет
|
28,28
|
29,92
|
‒
|
29,29
|
Luxwen
|
29,49 (-0,10)
|
29,99 (-0,10)
|
31,59 (-0,10)
|
31,49 (-0,10)
|
14,89 (-0,20)
|
Chipo
|
27,99
|
28,49
|
33,49
|
28,99
|
30,26 (-0,17)
|
31,30 (-0,17)
|
32,23 (-0,13)
|
30,95 (-0,23)
|
15,28 (-0,10)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту "Київ" літак зіткнувся з автомобілем, в результаті чого було пошкоджено крило.