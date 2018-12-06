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Ціни на АЗС у Києві значно знизилися

Новини » Енергетика    06.12.2018 - 15:27
Ціни на АЗС у Києві значно знизилися
Ілюстративне фото (Синиця Олександр/УНІАН)

На заправках подешевшав бензин і дизельне паливо

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 6 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,09

31,49

32,19

31,19 (-0,60)

15,69

WOG

31,49 (-0,50)

32,49 (-0,50)

33,49 (-0,50)

31,99 (-0,50)

15,48 (-0,30)

AMIC

30,99

31,99

32,99

31,49

14,89 (-0,10)

БРСМ-Нафта

28,19

29,29

30,49

29,19

15,19

Укрнафта

29,00

30,00

30,50

30,00

15,25

Shell

30,99

32,89

35,39

32,29

15,49 (-0,40)

ОККО

31,49 (-0,50)

32,49 (-0,50)

33,49 (-0,50)

31,99 (-0,50)

15,49 (-0,30)

SUN OIL

28,79

29,79

30,59

29,39

15,49

Авиас

28,95

29,95

30,45

30,00

  

Glusco

30,25 (-0,40)

31,25 (-0,40)

32,25 (-0,40)

30,75 (-0,40)

15,10

Народна

30,95

31,95

31,80

16,40 (-0,10)

UPG

28,40 (-0,50)

29,40 (-0,50)

31,70 (-0,50)

28,90 (-0,50)

14,50

Mango

27,99

29,49

30,89

28,49

14,25

SOCAR

31,99

32,99

33,99

32,99

15,79

Маркет

28,28

29,92

29,29

  

Luxwen

29,49 (-0,10)

29,99 (-0,10)

31,59 (-0,10)

31,49 (-0,10)

14,89 (-0,20)

Chipo

27,99

28,49

33,49

28,99

  
 

30,26 (-0,17)

31,30 (-0,17)

32,23 (-0,13)

30,95 (-0,23)

15,28 (-0,10)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту "Київ" літак зіткнувся з автомобілем, в результаті чого було пошкоджено крило.

 

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