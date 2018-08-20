Цены на АЗС в Киеве выросли

Цены на топливо выросли на WOG, OKKO и UPG

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 20 августа 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем значительно выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,84 29,84 30,89 27,74 14,34 WOG 31,45 (+0,50) 32,45 (+0,50) 33,45 (+0,50) 29,95 (+0,50) 14,55 AMIC 29,29 29,99 30,99 28,29 13,99 (-0,20) БРСМ-Нафта 27,29 (+0,30) 28,19 (+0,40) 28,99 25,99 (+0,20) 14,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,90 Shell 30,79 31,79 33,99 29,29 14,29 (+0,10) ОККО 31,49 (+0,50) 32,49 (+0,50) 33,49 (+0,50) 29,99 (+0,50) 14,59 SUN OIL 26,90 27,90 28,40 25,90 14,20 Авиас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 29,10 30,10 31,10 27,60 13,95 Народна 27,00 27,90 28,55 26,20 13,85 UPG 27,60 (+0,3 0) 28,60 (+0,30) 31,40 (+0,30) 26,10 (+0,30) 14,00 Mango 26,79 27,79 30,19 25,79 13,55 SOCAR 30,99 31,99 32,99 29,49 14,69 (+0,20) Маркет 27,72 (+0,73) 28,82 (+0,83) ‒ 26,62 (+0,82) Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 13,99 Chipo 28,29 28,79 ‒ 26,79 13,99 29,18 (+0,16) 30,14 (+0,17) 30,81 (+0,03) 27,90 (+0,15) 14,14 (+0,03)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что движение общественного транспорта в Киеве 20 августа будет изменено.