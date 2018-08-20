Цены на АЗС в Киеве выросли

Новости Энергетика 20.08.2018 - 14:05
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на топливо выросли на WOG, OKKO и UPG

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 20 августа 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем значительно выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,84

29,84

30,89

27,74

14,34

WOG

31,45 (+0,50)

32,45 (+0,50)

33,45 (+0,50)

29,95 (+0,50)

14,55

AMIC

29,29

29,99

30,99

28,29

13,99 (-0,20)

БРСМ-Нафта

27,29 (+0,30)

28,19 (+0,40)

28,99

25,99 (+0,20)

14,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,90

Shell

30,79

31,79

33,99

29,29

14,29 (+0,10)

ОККО

31,49 (+0,50)

32,49 (+0,50)

33,49 (+0,50)

29,99 (+0,50)

14,59

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,90

14,20

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

29,10

30,10

31,10

27,60

13,95

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

13,85

UPG

27,60 (+0,3 0)

28,60 (+0,30)

31,40 (+0,30)

26,10 (+0,30)

14,00

Mango

26,79

27,79

30,19

25,79

13,55

SOCAR

30,99

31,99

32,99

29,49

14,69 (+0,20)

Маркет

27,72 (+0,73)

28,82 (+0,83)

26,62 (+0,82)

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,99

Chipo

28,29

28,79

26,79

13,99
 

29,18 (+0,16)

30,14 (+0,17)

30,81 (+0,03)

27,90 (+0,15)

14,14 (+0,03)

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что движение общественного транспорта в Киеве 20 августа будет изменено.

 

Движение по ул. Антоновича в Киеве полностью восстановлено
Теги:  АЗС,  Киев,  бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС