Ціни на АЗС в Києві зросли
Ціни на паливо виросли на WOG, OKKO і UPG
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 20 серпня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем значно зросли. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,84
|
29,84
|
30,89
|
27,74
|
14,34
|
WOG
|
31,45 (+0,50)
|
32,45 (+0,50)
|
33,45 (+0,50)
|
29,95 (+0,50)
|
14,55
|
AMIC
|
29,29
|
29,99
|
30,99
|
28,29
|
13,99 (-0,20)
|
БРСМ-Нафта
|
27,29 (+0,30)
|
28,19 (+0,40)
|
28,99
|
25,99 (+0,20)
|
14,29
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
13,90
|
Shell
|
30,79
|
31,79
|
33,99
|
29,29
|
14,29 (+0,10)
|
ОККО
|
31,49 (+0,50)
|
32,49 (+0,50)
|
33,49 (+0,50)
|
29,99 (+0,50)
|
14,59
|
SUN OIL
|
26,90
|
27,90
|
28,40
|
25,90
|
14,20
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
29,10
|
30,10
|
31,10
|
27,60
|
13,95
|
Народна
|
27,00
|
27,90
|
28,55
|
26,20
|
13,85
|
UPG
|
27,60 (+0,3 0)
|
28,60 (+0,30)
|
31,40 (+0,30)
|
26,10 (+0,30)
|
14,00
|
Mango
|
26,79
|
27,79
|
30,19
|
25,79
|
13,55
|
SOCAR
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
29,49
|
14,69 (+0,20)
|
Маркет
|
27,72 (+0,73)
|
28,82 (+0,83)
|
‒
|
26,62 (+0,82)
|
Luxwen
|
28,99
|
29,99
|
‒
|
27,99
|
13,99
|
Chipo
|
28,29
|
28,79
|
‒
|
26,79
|
13,99
|
29,18 (+0,16)
|
30,14 (+0,17)
|
30,81 (+0,03)
|
27,90 (+0,15)
|
14,14 (+0,03)
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що рух громадського транспорту у Києві 20 серпня буде змінено.