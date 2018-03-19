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Цены на АЗС в Киеве за выходные немного выросли

НовостиЭнергетика    19.03.2018 - 13:59
Фото: заправка (Pixabey)
Фото: заправка (Pixabey)

В Киеве немного подешевел автомобильный газ

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 19 марта 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95". 

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,59 (+0,60)

28,99

31,49

26,99

13,39 (-0,10)

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,39 (-0,20)

AMIC

28,69

29,99

30,99

27,49

12,29

БРСМ-Нафта

26,89

27,59

28,59

25,79

12,59

Укрнафта

27,50

28,00

28,50

26,00

12,25 (-0,20)

Shell

30,29

31,29

33,49

28,79

13,29

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39 (-0,20)

SUN OIL

27,40 (+1,50)

27,90 (+1,50)

28,90

25,90 (+1,50)

11,70

Авиас

27,45

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,55

29,55

30,55

27,05

12,99

Народна

27,55

28,05

28,55

25,95

12,80

UPG

27,70

28,70

31,50

25,90

12,30

Mango

26,99

27,89

30,49

25,49

11,90

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39 (-0,30)

Маркет

27,27

27,72

25,49

12,24

Luxwen

28,49

29,49

27,49

11,99 (-0,40)
 

28,81 (+0,14)

29,63 (+0,07)

30,64

27,37 (+0,07)

12,66 (-0,09)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел взрыв в подъезде одного из жилых домов. По данным полиции, во время конфликта между хозяином одной из квартир и неизвестными началась драка, после чего раздался взрыв, предположительно, осколочной гранаты.

 

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Цены на АЗС в Киеве еще немного снизились  
Теги: АЗС, бензин, топливо
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