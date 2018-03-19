Цены на АЗС в Киеве за выходные немного выросли

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 19 марта 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,59 (+0,60) 28,99 31,49 26,99 13,39 (-0,10) WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 13,39 (-0,20) AMIC 28,69 29,99 30,99 27,49 12,29 БРСМ-Нафта 26,89 27,59 28,59 25,79 12,59 Укрнафта 27,50 28,00 28,50 26,00 12,25 (-0,20) Shell 30,29 31,29 33,49 28,79 13,29 ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 13,39 (-0,20) SUN OIL 27,40 (+1,50) 27,90 (+1,50) 28,90 25,90 (+1,50) 11,70 Авиас 27,45 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,55 29,55 30,55 27,05 12,99 Народна 27,55 28,05 28,55 25,95 12,80 UPG 27,70 28,70 31,50 25,90 12,30 Mango 26,99 27,89 30,49 25,49 11,90 SOCAR 30,49 31,49 32,49 28,99 13,39 (-0,30) Маркет 27,27 27,72 ‒ 25,49 12,24 Luxwen 28,49 29,49 ‒ 27,49 11,99 (-0,40) 28,81 (+0,14) 29,63 (+0,07) 30,64 27,37 (+0,07) 12,66 (-0,09)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел взрыв в подъезде одного из жилых домов. По данным полиции, во время конфликта между хозяином одной из квартир и неизвестными началась драка, после чего раздался взрыв, предположительно, осколочной гранаты.