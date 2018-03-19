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Ціни на АЗС у Києві за вихідні трохи зросли

НовиниЕнергетика    19.03.2018 - 13:59
Фото: заправка (Pixabey)
Фото: заправка (Pixabey)

У Києві трохи подешевшав автомобільний газ

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ у Києві сьогодні, 19 березня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем трохи зросли. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,59 (+0,60)

28,99

31,49

26,99

13,39 (-0,10)

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,39 (-0,20)

AMIC

28,69

29,99

30,99

27,49

12,29

БРСМ-Нафта

26,89

27,59

28,59

25,79

12,59

Укрнафта

27,50

28,00

28,50

26,00

12,25 (-0,20)

Shell

30,29

31,29

33,49

28,79

13,29

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39 (-0,20)

SUN OIL

27,40 (+1,50)

27,90 (+1,50)

28,90

25,90 (+1,50)

11,70

Авиас

27,45

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,55

29,55

30,55

27,05

12,99

Народна

27,55

28,05

28,55

25,95

12,80

UPG

27,70

28,70

31,50

25,90

12,30

Mango

26,99

27,89

30,49

25,49

11,90

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39 (-0,30)

Маркет

27,27

27,72

25,49

12,24

Luxwen

28,49

29,49

27,49

11,99 (-0,40)
 

28,81 (+0,14)

29,63 (+0,07)

30,64

27,37 (+0,07)

12,66 (-0,09)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві стався вибух в під'їзді одного з житлових будинків. За даними поліції, під час конфлікту між господарем однієї з квартир і невідомими почалася бійка, після чого пролунав вибух, імовірно, осколкової гранати.

 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: АЗС, бензин, топливо
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