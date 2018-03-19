Ціни на АЗС у Києві за вихідні трохи зросли

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ у Києві сьогодні, 19 березня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем трохи зросли. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,59 (+0,60) 28,99 31,49 26,99 13,39 (-0,10) WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 13,39 (-0,20) AMIC 28,69 29,99 30,99 27,49 12,29 БРСМ-Нафта 26,89 27,59 28,59 25,79 12,59 Укрнафта 27,50 28,00 28,50 26,00 12,25 (-0,20) Shell 30,29 31,29 33,49 28,79 13,29 ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 13,39 (-0,20) SUN OIL 27,40 (+1,50) 27,90 (+1,50) 28,90 25,90 (+1,50) 11,70 Авиас 27,45 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,55 29,55 30,55 27,05 12,99 Народна 27,55 28,05 28,55 25,95 12,80 UPG 27,70 28,70 31,50 25,90 12,30 Mango 26,99 27,89 30,49 25,49 11,90 SOCAR 30,49 31,49 32,49 28,99 13,39 (-0,30) Маркет 27,27 27,72 ‒ 25,49 12,24 Luxwen 28,49 29,49 ‒ 27,49 11,99 (-0,40) 28,81 (+0,14) 29,63 (+0,07) 30,64 27,37 (+0,07) 12,66 (-0,09)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві стався вибух в під'їзді одного з житлових будинків. За даними поліції, під час конфлікту між господарем однієї з квартир і невідомими почалася бійка, після чого пролунав вибух, імовірно, осколкової гранати.