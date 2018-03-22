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Цены на АЗС в Киеве за сутки не изменились

НовостиЭнергетика    22.03.2018 - 14:24
Фото: заправка (УНИАН)
Фото: заправка (УНИАН)

В Киеве цены на топливо остались на прежнем уровне

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 22 марта 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95". 

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,59

29,59

30,49

27,09

13,39

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,39

AMIC

28,49

29,99

30,99

27,49

12,19

БРСМ-Нафта

26,89

27,59

28,59

25,79

12,59

Укрнафта

27,50

28,00

28,50

26,00

11,65

Shell

30,29

31,29

33,49

28,79

12,89

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

SUN OIL

27,40

27,90

28,90

25,90

11,70

Авиас

27,45

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,55

29,55

30,55

27,05

12,99

Народна

27,55

28,05

28,55

25,95

12,55

UPG

27,70

28,70

31,50

25,90

12,30

Mango

26,69

27,89

30,49

25,49

11,55

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

Маркет

27,27

27,72

25,49

12,24

Luxwen

28,49

29,49

27,49

11,99
 

28,79

29,70

30,57

27,39

12,55

 

Напомним, ранее сообщалось, что в метро Киева задержали мужчину со взрывчаткой.  

 

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Теги: Киев, АЗС, бензин
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