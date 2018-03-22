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Ціни на АЗС в Києві за добу не змінилися

НовиниЕнергетика    22.03.2018 - 14:24
Фото: заправка (УНІАН)
Фото: заправка (УНІАН)

У Києві ціни на паливо залишилися на колишньому рівні

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ сьогодні в Києві 22 березня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,59

29,59

30,49

27,09

13,39

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,39

AMIC

28,49

29,99

30,99

27,49

12,19

БРСМ-Нафта

26,89

27,59

28,59

25,79

12,59

Укрнафта

27,50

28,00

28,50

26,00

11,65

Shell

30,29

31,29

33,49

28,79

12,89

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

SUN OIL

27,40

27,90

28,90

25,90

11,70

Авіас

27,45

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,55

29,55

30,55

27,05

12,99

Народна

27,55

28,05

28,55

25,95

12,55

UPG

27,70

28,70

31,50

25,90

12,30

Mango

26,69

27,89

30,49

25,49

11,55

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

Маркет

27,27

27,72

25,49

12,24

Luxwen

28,49

29,49

27,49

11,99
 

28,79

29,70

30,57

27,39

12,55

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в метро Києва затримали чоловіка з вибухівкою.

 

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Теги: Київ, АЗС, бензин
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