Цены на АЗС в Киеве снова снизились

На заправках подешевели бензин и дизельное топливо
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 12 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
30,29
|
30,89 (-0,10)
|
31,69
|
30,89 (-0,10)
|
14,85
|
WOG
|
30,99 (-0,50)
|
31,99 (-0,50)
|
32,99 (-0,50)
|
31,49 (-0,50)
|
14,98
|
AMIC
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,49
|
14,49 (-0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
27,49 (-0,50)
|
28,49 (-0,50)
|
29,79 (-0,40)
|
27,99 (-0,80)
|
14,49 (-0,10)
|
Укрнафта
|
29,00
|
30,00
|
30,50
|
30,00
|
14,50
|
Shell
|
30,49
|
32,29
|
34,79
|
31,79
|
14,65 (-0,54)
|
ОККО
|
30,99 (-0,50)
|
31,99 (-0,50)
|
32,99 (-0,50)
|
31,49 (-0,50)
|
14,99
|
SUN OIL
|
28,49
|
29,49
|
30,49
|
28,49
|
14,29
|
Авиас
|
28,95
|
29,95
|
30,45
|
30,00
|
Glusco
|
30,25
|
31,25
|
32,25
|
30,75
|
14,35
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
14,40
|
UPG
|
28,40
|
29,40
|
31,70
|
28,50
|
14,30
|
Mango
|
27,79
|
28,79
|
30,19
|
27,79
|
13,95
|
SOCAR
|
31,49
|
32,49
|
33,49
|
32,49
|
15,09
|
Маркет
|
28,28
|
29,92
|
‒
|
29,29
|
Luxwen
|
29,19
|
29,69
|
31,29
|
31,19
|
14,69
|
Chipo
|
27,49
|
27,99
|
32,49
|
28,49
|
29,72 (-0,17)
|
30,75 (-0,18)
|
31,74 (-0,09)
|
30,37 (-0,21)
|
14,57 (-0,05)
Напомним, ранее сообщалось, что въезд грузовиков в Киев могут ограничить из-за снегопада.