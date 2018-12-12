Ціни на АЗС у Києві знову знизилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

На заправках подешевшали бензин і дизельне паливо

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 12 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем знову знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 30,29 30,89 (-0,10) 31,69 30,89 (-0,10) 14,85 WOG 30,99 (-0,50) 31,99 (-0,50) 32,99 (-0,50) 31,49 (-0,50) 14,98 AMIC 28,99 29,99 30,99 29,49 14,49 (-0,10) БРСМ-Нафта 27,49 (-0,50) 28,49 (-0,50) 29,79 (-0,40) 27,99 (-0,80) 14,49 (-0,10) Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 14,50 Shell 30,49 32,29 34,79 31,79 14,65 (-0,54) ОККО 30,99 (-0,50) 31,99 (-0,50) 32,99 (-0,50) 31,49 (-0,50) 14,99 SUN OIL 28,49 29,49 30,49 28,49 14,29 Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 30,25 31,25 32,25 30,75 14,35 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 14,40 UPG 28,40 29,40 31,70 28,50 14,30 Mango 27,79 28,79 30,19 27,79 13,95 SOCAR 31,49 32,49 33,49 32,49 15,09 Маркет 28,28 29,92 ‒ 29,29 Luxwen 29,19 29,69 31,29 31,19 14,69 Chipo 27,49 27,99 32,49 28,49 29,72 (-0,17) 30,75 (-0,18) 31,74 (-0,09) 30,37 (-0,21) 14,57 (-0,05)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в'їзд вантажівок до Києва можуть обмежити через снігопад.