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Цены на АЗС в Киеве снова снизились

Новости » Энергетика    28.11.2018 - 14:16
Цены на АЗС в Киеве снова снизились
Иллюстративное фото (Pixabey)

Топливо на заправках подешевело в среднем на 15 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 28 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем значительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,09

31,69

32,59

31,79 (-0,10)

16,09

WOG

31,99 (-0,50)

32,99 (-0,50)

33,99 (-0,50)

32,49 (-0,50)

16,18 (-0,30)

AMIC

31,29

32,49

33,49

31,99

15,49 (-0,30)

БРСМ-Нафта

28,79

29,79

30,99

29,49

15,69

Укрнафта

30,00

31,00

31,50

31,00

15,90

Shell

31,59

33,29

35,79

32,39 (-0,50)

16,19 (-0,20)

ОККО

31,99 (-0,50)

32,99 (-0,50)

33,99 (-0,50)

32,49 (-0,50)

16,19 (-0,30)

SUN OIL

28,99 (-0,50)

29,99 (-0,50)

30,99 (-0,50)

29,89 (-0,40)

15,49 (-0,50)

Авиас

30,95

30,95

31,45

31,00

  

Glusco

31,25

32,25

33,25

31,75

15,75 (-0,24)

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

28,90 (-0,50)

29,90 (-0,50)

32,20 (-1,00)

29,40 (-0,50)

15,10 (-0,40)

Mango

28,49

29,49

30,89

28,99

15,15 (-0,10)

SOCAR

32,49

33,49

34,49

32,99

16,59 (-0,10)

Маркет

28,82

29,92

29,29

  

Luxwen

30,09

30,59

32,19

31,99

15,49

Chipo

28,49

28,99

33,49

29,49

  
 

30,85 (-0,14)

31,84 (-0,14)

32,75 (-0,17)

31,50 (-0,20)

15,84 (-0,17)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на месяц частично ограничат движение на мосту Патона. Ограничения будут действовать с 28 ноября по 27 декабря.

Во время акции в ТРЦ Ocean Plaza полиция задержала одного из участников В Киеве на выходных закроют движение на мосту Патона
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