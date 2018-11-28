Цены на АЗС в Киеве снова снизились

Иллюстративное фото (Pixabey)

Топливо на заправках подешевело в среднем на 15 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 28 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем значительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,09 31,69 32,59 31,79 (-0,10) 16,09 WOG 31,99 (-0,50) 32,99 (-0,50) 33,99 (-0,50) 32,49 (-0,50) 16,18 (-0,30) AMIC 31,29 32,49 33,49 31,99 15,49 (-0,30) БРСМ-Нафта 28,79 29,79 30,99 29,49 15,69 Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,90 Shell 31,59 33,29 35,79 32,39 (-0,50) 16,19 (-0,20) ОККО 31,99 (-0,50) 32,99 (-0,50) 33,99 (-0,50) 32,49 (-0,50) 16,19 (-0,30) SUN OIL 28,99 (-0,50) 29,99 (-0,50) 30,99 (-0,50) 29,89 (-0,40) 15,49 (-0,50) Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,25 32,25 33,25 31,75 15,75 (-0,24) Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 28,90 (-0,50) 29,90 (-0,50) 32,20 (-1,00) 29,40 (-0,50) 15,10 (-0,40) Mango 28,49 29,49 30,89 28,99 15,15 (-0,10) SOCAR 32,49 33,49 34,49 32,99 16,59 (-0,10) Маркет 28,82 29,92 ‒ 29,29 Luxwen 30,09 30,59 32,19 31,99 15,49 Chipo 28,49 28,99 33,49 29,49 30,85 (-0,14) 31,84 (-0,14) 32,75 (-0,17) 31,50 (-0,20) 15,84 (-0,17)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на месяц частично ограничат движение на мосту Патона. Ограничения будут действовать с 28 ноября по 27 декабря.