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Ціни на АЗС у Києві знову знизилися

Новини » Енергетика    28.11.2018 - 14:16
Ціни на АЗС у Києві знову знизилися
Ілюстративне фото (Pixabey)

Паливо на заправках подешевшало в середньому на 15 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 28 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,09

31,69

32,59

31,79 (-0,10)

16,09

WOG

31,99 (-0,50)

32,99 (-0,50)

33,99 (-0,50)

32,49 (-0,50)

16,18 (-0,30)

AMIC

31,29

32,49

33,49

31,99

15,49 (-0,30)

БРСМ-Нафта

28,79

29,79

30,99

29,49

15,69

Укрнафта

30,00

31,00

31,50

31,00

15,90

Shell

31,59

33,29

35,79

32,39 (-0,50)

16,19 (-0,20)

ОККО

31,99 (-0,50)

32,99 (-0,50)

33,99 (-0,50)

32,49 (-0,50)

16,19 (-0,30)

SUN OIL

28,99 (-0,50)

29,99 (-0,50)

30,99 (-0,50)

29,89 (-0,40)

15,49 (-0,50)

Авиас

30,95

30,95

31,45

31,00

  

Glusco

31,25

32,25

33,25

31,75

15,75 (-0,24)

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

28,90 (-0,50)

29,90 (-0,50)

32,20 (-1,00)

29,40 (-0,50)

15,10 (-0,40)

Mango

28,49

29,49

30,89

28,99

15,15 (-0,10)

SOCAR

32,49

33,49

34,49

32,99

16,59 (-0,10)

Маркет

28,82

29,92

29,29

  

Luxwen

30,09

30,59

32,19

31,99

15,49

Chipo

28,49

28,99

33,49

29,49

  
 

30,85 (-0,14)

31,84 (-0,14)

32,75 (-0,17)

31,50 (-0,20)

15,84 (-0,17)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на місяць частково обмежать рух на мосту Патона. Обмеження діятимуть з 28 листопада по 27 грудня.

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