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Цены на АЗС в Киеве снизились

Новости » Энергетика    14.11.2018 - 14:25
Цены на АЗС в Киеве снизились
Иллюстративное фото (pixabey)

Цены на топливо снизились на АЗС пяти компаний

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 14 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем значительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,99

32,49

33,39

32,19

16,79

WOG

32,99

33,99

34,99

33,49

16,98

AMIC

31,79

32,99

33,99

32,79

16,39

БРСМ-Нафта

29,29 (-0,10)

30,29 (-0,10)

31,59 (-0,10)

30,79 (-0,10)

16,39

Укрнафта

30,00

31,00

31,50

31,00

15,98

Shell

32,19 (-0,30)

33,89 (-0,40)

36,39 (-0,40)

33,29

16,59

ОККО

32,99

33,99

34,99

33,49

16,99

SUN OIL

29,99 (-0,50)

30,99 (-0,50)

31,99 (-0,50)

30,99 (-0,80)

16,19 (-0,20)

Авиас

30,95

30,95

31,45

31,00

  

Glusco

31,95

32,95

33,95

32,25

16,49

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

30,20 (-0,70)

31,20 (-0,70)

34,00 (-0,70)

30,90 (-0,20)

15,70

Mango

29,49

30,99

32,39

30,49

15,55

SOCAR

33,09 (-0,40)

34,09 (-0,40)

35,09 (-0,40)

33,49

17,09

Маркет

30,99

31,99

31,31

  

Luxwen

30,39

30,89

33,49

31,59

15,69

Chipo

28,99

29,49

33,99

29,99

16,09
 

31,54 (-0,08)

32,53 (-0,09)

33,55 (-0,14)

32,26 (-0,05)

16,36 (-0,01)

 

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 14:00 в Киеве сохранялись масштабные пробки, вызванные снегопадом. По состоянию на 13:00 в столице было зафиксировано почти 300 аварий на дорогах.

 

На дороги Киева вывели почти 300 единиц снегоуборочной техники
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