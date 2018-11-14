Цены на АЗС в Киеве снизились

Иллюстративное фото (pixabey)

Цены на топливо снизились на АЗС пяти компаний

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 14 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем значительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,99 32,49 33,39 32,19 16,79 WOG 32,99 33,99 34,99 33,49 16,98 AMIC 31,79 32,99 33,99 32,79 16,39 БРСМ-Нафта 29,29 (-0,10) 30,29 (-0,10) 31,59 (-0,10) 30,79 (-0,10) 16,39 Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,98 Shell 32,19 (-0,30) 33,89 (-0,40) 36,39 (-0,40) 33,29 16,59 ОККО 32,99 33,99 34,99 33,49 16,99 SUN OIL 29,99 (-0,50) 30,99 (-0,50) 31,99 (-0,50) 30,99 (-0,80) 16,19 (-0,20) Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,95 32,95 33,95 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 30,20 (-0,70) 31,20 (-0,70) 34,00 (-0,70) 30,90 (-0,20) 15,70 Mango 29,49 30,99 32,39 30,49 15,55 SOCAR 33,09 (-0,40) 34,09 (-0,40) 35,09 (-0,40) 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 31,31 Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 28,99 29,49 33,99 29,99 16,09 31,54 (-0,08) 32,53 (-0,09) 33,55 (-0,14) 32,26 (-0,05) 16,36 (-0,01)

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 14:00 в Киеве сохранялись масштабные пробки, вызванные снегопадом. По состоянию на 13:00 в столице было зафиксировано почти 300 аварий на дорогах.