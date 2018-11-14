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Ціни на АЗС у Києві знизилися

Новини » Енергетика    14.11.2018 - 14:25
Ціни на АЗС у Києві знизилися
Ілюстративне фото (pixabey)

Ціни на паливо знизилися на АЗС п'яти компаній

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 14 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,99

32,49

33,39

32,19

16,79

WOG

32,99

33,99

34,99

33,49

16,98

AMIC

31,79

32,99

33,99

32,79

16,39

БРСМ-Нафта

29,29 (-0,10)

30,29 (-0,10)

31,59 (-0,10)

30,79 (-0,10)

16,39

Укрнафта

30,00

31,00

31,50

31,00

15,98

Shell

32,19 (-0,30)

33,89 (-0,40)

36,39 (-0,40)

33,29

16,59

ОККО

32,99

33,99

34,99

33,49

16,99

SUN OIL

29,99 (-0,50)

30,99 (-0,50)

31,99 (-0,50)

30,99 (-0,80)

16,19 (-0,20)

Авиас

30,95

30,95

31,45

31,00

  

Glusco

31,95

32,95

33,95

32,25

16,49

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

30,20 (-0,70)

31,20 (-0,70)

34,00 (-0,70)

30,90 (-0,20)

15,70

Mango

29,49

30,99

32,39

30,49

15,55

SOCAR

33,09 (-0,40)

34,09 (-0,40)

35,09 (-0,40)

33,49

17,09

Маркет

30,99

31,99

31,31

  

Luxwen

30,39

30,89

33,49

31,59

15,69

Chipo

28,99

29,49

33,99

29,99

16,09
 

31,54 (-0,08)

32,53 (-0,09)

33,55 (-0,14)

32,26 (-0,05)

16,36 (-0,01)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 14:00 в Києві зберігалися масштабні пробки, викликані снігопадом. Станом на 13:00 у столиці було зафіксовано майже 300 аварій на дорогах.

 

На дороги Києва вивели майже 300 одиниць снігоприбиральної техніки
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