Ціни на АЗС у Києві знизилися

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Ціни на паливо знизилися на АЗС п'яти компаній

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 14 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,99 32,49 33,39 32,19 16,79 WOG 32,99 33,99 34,99 33,49 16,98 AMIC 31,79 32,99 33,99 32,79 16,39 БРСМ-Нафта 29,29 (-0,10) 30,29 (-0,10) 31,59 (-0,10) 30,79 (-0,10) 16,39 Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,98 Shell 32,19 (-0,30) 33,89 (-0,40) 36,39 (-0,40) 33,29 16,59 ОККО 32,99 33,99 34,99 33,49 16,99 SUN OIL 29,99 (-0,50) 30,99 (-0,50) 31,99 (-0,50) 30,99 (-0,80) 16,19 (-0,20) Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,95 32,95 33,95 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 30,20 (-0,70) 31,20 (-0,70) 34,00 (-0,70) 30,90 (-0,20) 15,70 Mango 29,49 30,99 32,39 30,49 15,55 SOCAR 33,09 (-0,40) 34,09 (-0,40) 35,09 (-0,40) 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 31,31 Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 28,99 29,49 33,99 29,99 16,09 31,54 (-0,08) 32,53 (-0,09) 33,55 (-0,14) 32,26 (-0,05) 16,36 (-0,01)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 14:00 в Києві зберігалися масштабні пробки, викликані снігопадом. Станом на 13:00 у столиці було зафіксовано майже 300 аварій на дорогах.