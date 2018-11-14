Ціни на АЗС у Києві знизилися

Ціни на паливо знизилися на АЗС п'яти компаній
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 14 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,99
|
32,49
|
33,39
|
32,19
|
16,79
|
WOG
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
33,49
|
16,98
|
AMIC
|
31,79
|
32,99
|
33,99
|
32,79
|
16,39
|
БРСМ-Нафта
|
29,29 (-0,10)
|
30,29 (-0,10)
|
31,59 (-0,10)
|
30,79 (-0,10)
|
16,39
|
Укрнафта
|
30,00
|
31,00
|
31,50
|
31,00
|
15,98
|
Shell
|
32,19 (-0,30)
|
33,89 (-0,40)
|
36,39 (-0,40)
|
33,29
|
16,59
|
ОККО
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
33,49
|
16,99
|
SUN OIL
|
29,99 (-0,50)
|
30,99 (-0,50)
|
31,99 (-0,50)
|
30,99 (-0,80)
|
16,19 (-0,20)
|
Авиас
|
30,95
|
30,95
|
31,45
|
31,00
|
Glusco
|
31,95
|
32,95
|
33,95
|
32,25
|
16,49
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,50
|
UPG
|
30,20 (-0,70)
|
31,20 (-0,70)
|
34,00 (-0,70)
|
30,90 (-0,20)
|
15,70
|
Mango
|
29,49
|
30,99
|
32,39
|
30,49
|
15,55
|
SOCAR
|
33,09 (-0,40)
|
34,09 (-0,40)
|
35,09 (-0,40)
|
33,49
|
17,09
|
Маркет
|
30,99
|
31,99
|
‒
|
31,31
|
Luxwen
|
30,39
|
30,89
|
33,49
|
31,59
|
15,69
|
Chipo
|
28,99
|
29,49
|
33,99
|
29,99
|
16,09
|
31,54 (-0,08)
|
32,53 (-0,09)
|
33,55 (-0,14)
|
32,26 (-0,05)
|
16,36 (-0,01)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 14:00 в Києві зберігалися масштабні пробки, викликані снігопадом. Станом на 13:00 у столиці було зафіксовано майже 300 аварій на дорогах.