Цены на АЗС в Киеве продолжили снижение

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на заправках снизились в среднем на 6 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 23 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем продолжили снижение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,49 32,09 32,79 32,09 16,69 WOG 32,49 33,49 34,49 32,99 16,68 AMIC 31,29 32,49 33,49 31,99 16,09 БРСМ-Нафта 28,79 (-0,20) 29,79 (-0,20) 30,99 (-0,30) 29,79 (-0,40) 15,99 (-0,40) Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,90 Shell 31,59 33,29 35,79 32,89 16,39 ОККО 32,49 33,49 34,49 32,99 16,69 SUN OIL 29,49 30,49 31,49 30,49 15,99 Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,25 32,25 33,25 31,75 15,99 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 29,40 (-0,50) 30,40 (-0,50) 33,20 (-0,50) 29,90 (-0,50) 15,50 (-0,10) Mango 28,49 (-0,50) 29,49 (-0,50) 30,89 (-0,50) 28,99 (-0,50) 15,09 (-0,46) SOCAR 32,99 33,99 34,99 32,99 16,69 Маркет 29,29 30,69 ‒ 29,92 Luxwen 30,09 30,59 32,19 31,99 16,09 Chipo 28,49 28,99 33,49 29,49 31,05 (-0,04) 32,05 (-0,04) 32,97 (-0,09) 31,76 (-0,06) 16,16 (-0,07)

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева из-за мероприятий к годовщине Голодомора 23-24 ноября ограничат движение.