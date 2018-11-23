Ціни на АЗС в Києві продовжили зниження

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на заправках впали в середньому на 6 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 23 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем продовжили зниження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,49 32,09 32,79 32,09 16,69 WOG 32,49 33,49 34,49 32,99 16,68 AMIC 31,29 32,49 33,49 31,99 16,09 БРСМ-Нафта 28,79 (-0,20) 29,79 (-0,20) 30,99 (-0,30) 29,79 (-0,40) 15,99 (-0,40) Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,90 Shell 31,59 33,29 35,79 32,89 16,39 ОККО 32,49 33,49 34,49 32,99 16,69 SUN OIL 29,49 30,49 31,49 30,49 15,99 Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,25 32,25 33,25 31,75 15,99 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 29,40 (-0,50) 30,40 (-0,50) 33,20 (-0,50) 29,90 (-0,50) 15,50 (-0,10) Mango 28,49 (-0,50) 29,49 (-0,50) 30,89 (-0,50) 28,99 (-0,50) 15,09 (-0,46) SOCAR 32,99 33,99 34,99 32,99 16,69 Маркет 29,29 30,69 ‒ 29,92 Luxwen 30,09 30,59 32,19 31,99 16,09 Chipo 28,49 28,99 33,49 29,49 31,05 (-0,04) 32,05 (-0,04) 32,97 (-0,09) 31,76 (-0,06) 16,16 (-0,07)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва через заходи до річниці Голодомору 23-24 листопада обмежать рух.