Цены на АЗС в Киеве продолжают снижаться

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин и дизтопливо в среднем опустились еще на 15 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 20 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем продолжают снижаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 (-0,80) 29,69 (-0,60) 30,39 (-0,70) 30,19 (-0,10) 14,29 (-0,10) WOG 29,99 30,99 31,99 30,99 14,28 AMIC 28,99 29,99 30,99 29,29 (-0,20) 13,75 (-0,14) БРСМ-Нафта 26,99 27,99 29,19 27,79 13,99 (-0,20) Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 14,10 Shell 29,99 31,69 34,19 31,19 14,15 ОККО 29,99 30,99 31,99 30,99 14,29 SUN OIL 27,99 28,99 29,99 28,49 13,99 Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 28,75 (-0,25) 29,75 (-0,25) 30,75 (-0,25) 29,75 (-0,10) 13,70 (-0,10) Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 14,40 UPG 27,40 28,40 30,70 27,90 13,70 Mango 26,49 (-0,80) 27,49 (-0,80) 28,89 (-0,80) 26,79 (-0,50) 13,39 (-0,10) SOCAR 30,49 (-0,50) 31,49 (-0,50) 32,49 (-0,50) 31,49 (-0,50) 14,39 (-0,40) Маркет 27,72 28,82 ‒ 28,28 Luxwen 28,69 29,19 30,79 30,69 13,99 Chipo 26,29 (-0,70) 26,79 (-0,70) 31,29 (-0,70) 27,29 (-0,70) 28,98 (-0,14) 30,00 (-0,12) 30,97 (-0,20) 29,90 (-0,07) 14,03 (-0,07)

Напомним, ранее сообщалось, что фото- и видеофиксация нарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине 2019 года.