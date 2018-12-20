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Цены на АЗС в Киеве продолжают снижаться

Новости » Энергетика    20.12.2018 - 13:57
Цены на АЗС в Киеве продолжают снижаться
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин и дизтопливо в среднем опустились еще на 15 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 20 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем продолжают снижаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99 (-0,80)

29,69 (-0,60)

30,39 (-0,70)

30,19 (-0,10)

14,29 (-0,10)

WOG

29,99

30,99

31,99

30,99

14,28

AMIC

28,99

29,99

30,99

29,29 (-0,20)

13,75 (-0,14)

БРСМ-Нафта

26,99

27,99

29,19

27,79

13,99 (-0,20)

Укрнафта

29,00

30,00

30,50

30,00

14,10

Shell

29,99

31,69

34,19

31,19

14,15

ОККО

29,99

30,99

31,99

30,99

14,29

SUN OIL

27,99

28,99

29,99

28,49

13,99

Авиас

28,95

29,95

30,45

30,00

  

Glusco

28,75 (-0,25)

29,75 (-0,25)

30,75 (-0,25)

29,75 (-0,10)

13,70 (-0,10)

Народна

30,95

31,95

31,80

14,40

UPG

27,40

28,40

30,70

27,90

13,70

Mango

26,49 (-0,80)

27,49 (-0,80)

28,89 (-0,80)

26,79 (-0,50)

13,39 (-0,10)

SOCAR

30,49 (-0,50)

31,49 (-0,50)

32,49 (-0,50)

31,49 (-0,50)

14,39 (-0,40)

Маркет

27,72

28,82

28,28

  

Luxwen

28,69

29,19

30,79

30,69

13,99

Chipo

26,29 (-0,70)

26,79 (-0,70)

31,29 (-0,70)

27,29 (-0,70)

  
 

28,98 (-0,14)

30,00 (-0,12)

30,97 (-0,20)

29,90 (-0,07)

14,03 (-0,07)

 

Напомним, ранее сообщалось, что фото- и видеофиксация нарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине 2019 года.

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