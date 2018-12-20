Цены на АЗС в Киеве продолжают снижаться

Цены на бензин и дизтопливо в среднем опустились еще на 15 копеек
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 20 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем продолжают снижаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,99 (-0,80)
|
29,69 (-0,60)
|
30,39 (-0,70)
|
30,19 (-0,10)
|
14,29 (-0,10)
|
WOG
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
14,28
|
AMIC
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,29 (-0,20)
|
13,75 (-0,14)
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
27,99
|
29,19
|
27,79
|
13,99 (-0,20)
|
Укрнафта
|
29,00
|
30,00
|
30,50
|
30,00
|
14,10
|
Shell
|
29,99
|
31,69
|
34,19
|
31,19
|
14,15
|
ОККО
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
14,29
|
SUN OIL
|
27,99
|
28,99
|
29,99
|
28,49
|
13,99
|
Авиас
|
28,95
|
29,95
|
30,45
|
30,00
|
Glusco
|
28,75 (-0,25)
|
29,75 (-0,25)
|
30,75 (-0,25)
|
29,75 (-0,10)
|
13,70 (-0,10)
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
14,40
|
UPG
|
27,40
|
28,40
|
30,70
|
27,90
|
13,70
|
Mango
|
26,49 (-0,80)
|
27,49 (-0,80)
|
28,89 (-0,80)
|
26,79 (-0,50)
|
13,39 (-0,10)
|
SOCAR
|
30,49 (-0,50)
|
31,49 (-0,50)
|
32,49 (-0,50)
|
31,49 (-0,50)
|
14,39 (-0,40)
|
Маркет
|
27,72
|
28,82
|
‒
|
28,28
|
Luxwen
|
28,69
|
29,19
|
30,79
|
30,69
|
13,99
|
Chipo
|
26,29 (-0,70)
|
26,79 (-0,70)
|
31,29 (-0,70)
|
27,29 (-0,70)
|
28,98 (-0,14)
|
30,00 (-0,12)
|
30,97 (-0,20)
|
29,90 (-0,07)
|
14,03 (-0,07)
Напомним, ранее сообщалось, что фото- и видеофиксация нарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине 2019 года.