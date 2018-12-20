Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин та дизпаливо в середньому опустилися ще на 15 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 20 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем продовжують знижуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 (-0,80) 29,69 (-0,60) 30,39 (-0,70) 30,19 (-0,10) 14,29 (-0,10) WOG 29,99 30,99 31,99 30,99 14,28 AMIC 28,99 29,99 30,99 29,29 (-0,20) 13,75 (-0,14) БРСМ-Нафта 26,99 27,99 29,19 27,79 13,99 (-0,20) Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 14,10 Shell 29,99 31,69 34,19 31,19 14,15 ОККО 29,99 30,99 31,99 30,99 14,29 SUN OIL 27,99 28,99 29,99 28,49 13,99 Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 28,75 (-0,25) 29,75 (-0,25) 30,75 (-0,25) 29,75 (-0,10) 13,70 (-0,10) Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 14,40 UPG 27,40 28,40 30,70 27,90 13,70 Mango 26,49 (-0,80) 27,49 (-0,80) 28,89 (-0,80) 26,79 (-0,50) 13,39 (-0,10) SOCAR 30,49 (-0,50) 31,49 (-0,50) 32,49 (-0,50) 31,49 (-0,50) 14,39 (-0,40) Маркет 27,72 28,82 ‒ 28,28 Luxwen 28,69 29,19 30,79 30,69 13,99 Chipo 26,29 (-0,70) 26,79 (-0,70) 31,29 (-0,70) 27,29 (-0,70) 28,98 (-0,14) 30,00 (-0,12) 30,97 (-0,20) 29,90 (-0,07) 14,03 (-0,07)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фото - і відеофіксація порушень на дорогах запрацює у повному обсязі у першій половині 2019 року.