Цены на АЗС в Киеве продолжают снижаться

Бензин подешевел в среднем более чем на 10 копеек
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 7 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова значительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
30,59 (-0,50)
|
30,99 (-0,50)
|
31,69 (-0,50)
|
30,99 (-0,20)
|
15,49 (-0,20)
|
WOG
|
31,49
|
32,49
|
33,49
|
31,99
|
15,28 (-0,20)
|
AMIC
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
31,49
|
14,79 (-0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
27,99 (-0,20)
|
28,99 (-0,30)
|
30,19 (-0,30)
|
28,79 (-0,40)
|
14,99 (-0,20)
|
Укрнафта
|
29,00
|
30,00
|
30,50
|
30,00
|
15,10 (-0,15)
|
Shell
|
30,99
|
32,69 (-0,20)
|
35,19 (-0,20)
|
32,09 (-0,20)
|
15,49
|
ОККО
|
31,49
|
32,49
|
33,49
|
31,99
|
15,19 (-0,30)
|
SUN OIL
|
28,49 (-0,30)
|
29,49 (-0,30)
|
30,49 (-0,10)
|
28,89 (-0,50)
|
14,79 (-0,70)
|
Авиас
|
28,95
|
29,95
|
30,45
|
30,00
|
Glusco
|
30,25
|
31,25
|
32,25
|
30,75
|
14,85 (-0,25)
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
15,40 (-1,00)
|
UPG
|
28,40
|
29,40
|
31,70
|
28,90
|
14,50
|
Mango
|
27,99
|
28,99 (-0,50)
|
30,39 (-0,50)
|
27,99 (-0,50)
|
14,15 (-0,10)
|
SOCAR
|
31,59 (-0,40)
|
32,59 (-0,40)
|
33,59 (-0,40)
|
32,49 (-0,50)
|
15,49 (-0,30)
|
Маркет
|
28,28
|
29,92
|
‒
|
29,29
|
Luxwen
|
29,49
|
29,99
|
31,59
|
31,49
|
14,89
|
Chipo
|
27,49 (-0,50)
|
27,99 (-0,50)
|
32,49 (-1,00)
|
28,49 (-0,50)
|
30,16 (-0,10)
|
31,16 (-0,14)
|
32,03 (-0,20)
|
30,83 (-0,13)
|
15,03 (-0,25)
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что со следующего года в Люксембурге общественный транспорт станет полностью бесплатным. Таким образом, страна пытается решить проблему пробок и улучшить экологическую обстановку.