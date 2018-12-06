В Люксембурге общественный транспорт станет полностью бесплатным

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Плату за проезд в транспорте Люксембурга перестануть взымать летом 2019 года

Люксембург собирается стать первым государством, в котором общественный транспорт будет полностью бесплатным. Нововведение начнет действовать уже в 2019 году, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что проезд будет бесплатным для всех видов пассажиров во всех трамваях, автобусах и поездах страны со следующего лета. Известно, что сейчас проезд в Люксембурге бесплатный для жителей государства в возрасте до 20 лет. Для всех остальных за два часа проезда плата составляет 2 евро.

Решения полностью отменить плату за проезд не принимала еще ни одна страна в мире. Таким образом Люксембург пытается решить проблему пробок в столице и улучшить экологическую обстановку.

Как отмечает The Guardian, проблема серьезных пробок возникает, в частности, из-за жителей Франции, Германии и Бельгии, которые каждый день приезжают в герцогство на работу. Ежедневно это около 200 тыс. человек. Население самого Люксембурга составляет более 600 тыс. человек, из них около 400 тыс. приезжают на работу в столицу, население которой - около 110 тыс. жителей.

Напомним, в Киеве специалисты КП "Киевпастранс" установили на остановках общественного транспорта столицы еще 100 электронных табло с системой GPS-движения.