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Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися

Новини » Енергетика    07.12.2018 - 14:07
Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися
Ілюстративне фото (Синиця Олександр/УНІАН)

Бензин подешевшав в середньому більш ніж на 10 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 7 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем знову значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

30,59 (-0,50)

30,99 (-0,50)

31,69 (-0,50)

30,99 (-0,20)

15,49 (-0,20)

WOG

31,49

32,49

33,49

31,99

15,28 (-0,20)

AMIC

30,99

31,99

32,99

31,49

14,79 (-0,10)

БРСМ-Нафта

27,99 (-0,20)

28,99 (-0,30)

30,19 (-0,30)

28,79 (-0,40)

14,99 (-0,20)

Укрнафта

29,00

30,00

30,50

30,00

15,10 (-0,15)

Shell

30,99

32,69 (-0,20)

35,19 (-0,20)

32,09 (-0,20)

15,49

ОККО

31,49

32,49

33,49

31,99

15,19 (-0,30)

SUN OIL

28,49 (-0,30)

29,49 (-0,30)

30,49 (-0,10)

28,89 (-0,50)

14,79 (-0,70)

Авиас

28,95

29,95

30,45

30,00

  

Glusco

30,25

31,25

32,25

30,75

14,85 (-0,25)

Народна

30,95

31,95

31,80

15,40 (-1,00)

UPG

28,40

29,40

31,70

28,90

14,50

Mango

27,99

28,99 (-0,50)

30,39 (-0,50)

27,99 (-0,50)

14,15 (-0,10)

SOCAR

31,59 (-0,40)

32,59 (-0,40)

33,59 (-0,40)

32,49 (-0,50)

15,49 (-0,30)

Маркет

28,28

29,92

29,29

  

Luxwen

29,49

29,99

31,59

31,49

14,89

Chipo

27,49 (-0,50)

27,99 (-0,50)

32,49 (-1,00)

28,49 (-0,50)

  
 

30,16 (-0,10)

31,16 (-0,14)

32,03 (-0,20)

30,83 (-0,13)

15,03 (-0,25)

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з наступного року в Люксембурзі громадський транспорт стане повністю безкоштовним. Таким чином, країна намагається вирішити проблему пробок і поліпшити екологічну обстановку.

 

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