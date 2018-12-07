Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися

Ілюстративне фото (Синиця Олександр/УНІАН)

Бензин подешевшав в середньому більш ніж на 10 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 7 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем знову значно знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 30,59 (-0,50) 30,99 (-0,50) 31,69 (-0,50) 30,99 (-0,20) 15,49 (-0,20) WOG 31,49 32,49 33,49 31,99 15,28 (-0,20) AMIC 30,99 31,99 32,99 31,49 14,79 (-0,10) БРСМ-Нафта 27,99 (-0,20) 28,99 (-0,30) 30,19 (-0,30) 28,79 (-0,40) 14,99 (-0,20) Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 15,10 (-0,15) Shell 30,99 32,69 (-0,20) 35,19 (-0,20) 32,09 (-0,20) 15,49 ОККО 31,49 32,49 33,49 31,99 15,19 (-0,30) SUN OIL 28,49 (-0,30) 29,49 (-0,30) 30,49 (-0,10) 28,89 (-0,50) 14,79 (-0,70) Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 30,25 31,25 32,25 30,75 14,85 (-0,25) Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 15,40 (-1,00) UPG 28,40 29,40 31,70 28,90 14,50 Mango 27,99 28,99 (-0,50) 30,39 (-0,50) 27,99 (-0,50) 14,15 (-0,10) SOCAR 31,59 (-0,40) 32,59 (-0,40) 33,59 (-0,40) 32,49 (-0,50) 15,49 (-0,30) Маркет 28,28 29,92 ‒ 29,29 Luxwen 29,49 29,99 31,59 31,49 14,89 Chipo 27,49 (-0,50) 27,99 (-0,50) 32,49 (-1,00) 28,49 (-0,50) 30,16 (-0,10) 31,16 (-0,14) 32,03 (-0,20) 30,83 (-0,13) 15,03 (-0,25)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з наступного року в Люксембурзі громадський транспорт стане повністю безкоштовним. Таким чином, країна намагається вирішити проблему пробок і поліпшити екологічну обстановку.