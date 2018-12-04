Цены на АЗС в Киеве продолжают снижаться

Цены на бензин в среднем опустились еще на 5 копеек
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 4 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем продолжили снижаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,09
|
31,49
|
32,19
|
31,79
|
15,69 (-0,40)
|
WOG
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
32,49
|
15,78 (-0,20)
|
AMIC
|
30,99 (-0,30)
|
31,99 (-0,50)
|
32,99 (-0,50)
|
31,49
|
15,29
|
БРСМ-Нафта
|
28,19
|
29,29
|
30,49
|
29,19
|
15,29
|
Укрнафта
|
30,00
|
31,00
|
31,50
|
31,00
|
15,35
|
Shell
|
30,99
|
32,89
|
35,39
|
32,29
|
15,89
|
ОККО
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
32,49
|
15,79 (-0,20)
|
SUN OIL
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,89
|
15,49
|
Авиас
|
30,95
|
30,95
|
31,45
|
31,00
|
Glusco
|
30,65
|
31,65
|
32,65
|
31,15
|
15,25
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,50
|
UPG
|
28,90
|
29,90
|
32,20
|
29,40
|
14,90
|
Mango
|
27,99 (-0,50)
|
29,49
|
30,89
|
28,49
|
14,25 (-0,40)
|
SOCAR
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
32,99
|
16,09
|
Маркет
|
28,28
|
29,92
|
‒
|
29,29
|
Luxwen
|
29,59
|
30,09
|
31,69
|
31,59
|
15,09 (-0,20)
|
Chipo
|
27,99
|
28,49
|
33,49
|
28,99
|
30,60 (-0,04)
|
31,60 (-0,05)
|
32,53 (-0,03)
|
31,33
|
15,48 (-0,10)
Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области перекроют отрезок трассы Киев-Чоп. Это связано с тем, что завтра там начнут ремонтировать аварийный участок дороги. Ориентировочно до 13:00 там перекроют движение транспорта.