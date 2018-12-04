Ціни на АЗС у Києві продовжують знижуватися

Ілюстративне фото (Синиця Олександр/УНІАН)

Ціни на бензин у середньому опустилися ще на 5 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 4 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем продовжили знижуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,09 31,49 32,19 31,79 15,69 (-0,40) WOG 31,99 32,99 33,99 32,49 15,78 (-0,20) AMIC 30,99 (-0,30) 31,99 (-0,50) 32,99 (-0,50) 31,49 15,29 БРСМ-Нафта 28,19 29,29 30,49 29,19 15,29 Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,35 Shell 30,99 32,89 35,39 32,29 15,89 ОККО 31,99 32,99 33,99 32,49 15,79 (-0,20) SUN OIL 28,99 29,99 30,99 29,89 15,49 Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 30,65 31,65 32,65 31,15 15,25 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 28,90 29,90 32,20 29,40 14,90 Mango 27,99 (-0,50) 29,49 30,89 28,49 14,25 (-0,40) SOCAR 31,99 32,99 33,99 32,99 16,09 Маркет 28,28 29,92 ‒ 29,29 Luxwen 29,59 30,09 31,69 31,59 15,09 (-0,20) Chipo 27,99 28,49 33,49 28,99 30,60 (-0,04) 31,60 (-0,05) 32,53 (-0,03) 31,33 15,48 (-0,10)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області перекриють відрізок траси Київ-Чоп. Це пов'язано з тим, що завтра там почнуть ремонтувати аварійну ділянку дороги. Орієнтовно до 13:00 там перекриють рух транспорту.