Цены на АЗС в Киеве практически не изменились

Иллюстративное фото (УНИАН)

На заправках еще немного подешевел автомобильный газ

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 11 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 30,29 30,99 31,69 30,99 14,85 WOG 31,49 32,49 33,49 31,99 14,98 AMIC 28,99 29,99 30,99 29,49 14,59 БРСМ-Нафта 27,99 28,99 30,19 28,79 14,59 (-0,10) Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 14,50 (-0,60) Shell 30,49 32,29 34,79 31,79 15,19 ОККО 31,49 32,49 33,49 31,99 14,99 SUN OIL 28,49 29,49 30,49 28,49 14,29 Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 30,25 31,25 32,25 30,75 14,35 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 14,40 UPG 28,40 29,40 31,70 28,50 (-0,40) 14,30 (-0,20) Mango 27,79 28,79 30,19 27,79 13,95 SOCAR 31,49 32,49 33,49 32,49 15,09 Маркет 28,28 29,92 ‒ 29,29 Luxwen 29,19 29,69 31,29 31,19 14,69 Chipo 27,49 27,99 32,49 28,49 29,89 30,93 31,83 30,58 (-0,01) 14,63 (-0,06)

Напомним, по данным синоптиков, в столице в ближайшие дни ожидаются метели и до 18 см снега. Водителей призывают проявлять осторожность в связи с ухудшением погоды.