ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Цены на АЗС в Киеве практически не изменились

Новости » Энергетика    11.12.2018 - 14:11
Цены на АЗС в Киеве практически не изменились
Иллюстративное фото (УНИАН)

На заправках еще немного подешевел автомобильный газ

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 11 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

30,29

30,99

31,69

30,99

14,85

WOG

31,49

32,49

33,49

31,99

14,98

AMIC

28,99

29,99

30,99

29,49

14,59

БРСМ-Нафта

27,99

28,99

30,19

28,79

14,59 (-0,10)

Укрнафта

29,00

30,00

30,50

30,00

14,50 (-0,60)

Shell

30,49

32,29

34,79

31,79

15,19

ОККО

31,49

32,49

33,49

31,99

14,99

SUN OIL

28,49

29,49

30,49

28,49

14,29

Авиас

28,95

29,95

30,45

30,00

  

Glusco

30,25

31,25

32,25

30,75

14,35

Народна

30,95

31,95

31,80

14,40

UPG

28,40

29,40

31,70

28,50 (-0,40)

14,30 (-0,20)

Mango

27,79

28,79

30,19

27,79

13,95

SOCAR

31,49

32,49

33,49

32,49

15,09

Маркет

28,28

29,92

29,29

  

Luxwen

29,19

29,69

31,29

31,19

14,69

Chipo

27,49

27,99

32,49

28,49

  
 

29,89

30,93

31,83

30,58 (-0,01)

14,63 (-0,06)

 

Напомним, по данным синоптиков, в столице в ближайшие дни ожидаются метели и до 18 см снега. Водителей призывают проявлять осторожность в связи с ухудшением погоды.

 

 

В киевском метро предупредили об изменении в работе
Новости Украины КиевАЗСбензин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь