Ціни на АЗС в Києві практично не змінилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

На заправках ще трохи подешевшав автомобільний газ

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 11 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 30,29 30,99 31,69 30,99 14,85 WOG 31,49 32,49 33,49 31,99 14,98 AMIC 28,99 29,99 30,99 29,49 14,59 БРСМ-Нафта 27,99 28,99 30,19 28,79 14,59 (-0,10) Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 14,50 (-0,60) Shell 30,49 32,29 34,79 31,79 15,19 ОККО 31,49 32,49 33,49 31,99 14,99 SUN OIL 28,49 29,49 30,49 28,49 14,29 Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 30,25 31,25 32,25 30,75 14,35 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 14,40 UPG 28,40 29,40 31,70 28,50 (-0,40) 14,30 (-0,20) Mango 27,79 28,79 30,19 27,79 13,95 SOCAR 31,49 32,49 33,49 32,49 15,09 Маркет 28,28 29,92 ‒ 29,29 Luxwen 29,19 29,69 31,29 31,19 14,69 Chipo 27,49 27,99 32,49 28,49 29,89 30,93 31,83 30,58 (-0,01) 14,63 (-0,06)

Нагадаємо, за даними синоптиків, у столиці в найближчі дні очікуються хуртовини і до 18 см снігу. Водіїв закликають бути обережними у зв'язку з погіршенням погоди.