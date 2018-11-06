Цены на АЗС в Киеве практически не изменились

Иллюстративное фото (УНИАН)

В столице немного подешевели дизтопливо и автомобильный газ

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 6 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,99 32,49 33,49 32,39 16,79 WOG 33,49 34,49 35,49 33,49 16,98 AMIC 31,99 33,19 34,19 32,79 (-0,20) 16,49 (-0,10) БРСМ-Нафта 29,69 30,69 31,99 31,19 (-0,10) 16,39 (-0,10) Укрнафта 31,00 32,00 32,50 32,00 15,98 Shell 32,99 34,89 37,39 33,79 16,59 ОККО 33,49 34,49 35,49 33,49 16,99 SUN OIL 30,49 31,99 32,49 31,99 16,69 Авиас 30,95 31,95 32,45 32,00 Glusco 32,25 33,25 34,25 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 31,30 32,30 35,10 31,10 15,70 Mango 29,79 30,99 32,39 30,99 15,55 SOCAR 33,49 34,49 35,49 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 31,31 Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,49 31,99 34,49 31,69 16,09 31,97 33,03 34,05 32,55 (-0,03) 16,40 (-0,01)

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с реконструкцией электрических сетей до конца июля 2019 года временно будут ограничивать движение транспорта.