В центре Киева до июля ограничат движение транспорта из-за ремонта электросетей

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Частичное ограничение движения транспорта в Киеве затронет улицы Софиевскую, Ярославов Вал, Сечевых стрельцов и др.

В центре Киева в связи с реконструкцией электрических сетей до конца июля 2019 года временно будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА).

Отмечается, что КГГА подписала соответствующее решение. Через реконструкцию электрических сетей 10 кВ питания РП-4 временно ограничат движение транспортных средств как на проезжей части, так и на тротуаре. Перекрытие затронет 11 улиц, переулков и площадей столицы:

улице Софиевской,

Софийской площади,

улице Владимирской,

улице Золотоворотской,

переулке Георгиевском,

улице Рейтарской,

улице Стрелецкой,

улице Олеся Гончара,

улице Ярославов Вал,

Львовской площади,

улице Сечевых Стрельцов

Известно, что исполнитель работ - ПАО "ДТЭК Киевские электросети", должен разработать, согласовать с Управлением патрульной полиции в Киеве и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период реконструкции.

"На время выполнения работ ПАО поручено обеспечить свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств, соблюдение Правил благоустройства города Киева и установить технические средства регулирования дорожного движения", - добавили в КГГА.

Напомним, в Киеве с четверга, 1 ноября, на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта вновь ограничат до 50 км/ч.