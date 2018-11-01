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В центре Киева до июля ограничат движение транспорта из-за ремонта электросетей

Новости » Общество    01.11.2018 - 19:13
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Частичное ограничение движения транспорта в Киеве затронет улицы Софиевскую, Ярославов Вал, Сечевых стрельцов и др.

В центре Киева в связи с реконструкцией электрических сетей до конца июля 2019 года временно будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА).

Отмечается, что КГГА подписала соответствующее решение. Через реконструкцию электрических сетей 10 кВ питания РП-4 временно ограничат движение транспортных средств как на проезжей части, так и на тротуаре. Перекрытие затронет 11 улиц, переулков и площадей столицы:

  • улице Софиевской,
  • Софийской площади,
  • улице Владимирской,
  • улице Золотоворотской,
  • переулке Георгиевском,
  • улице Рейтарской,
  • улице Стрелецкой,
  • улице Олеся Гончара,
  • улице Ярославов Вал,
  • Львовской площади,
  • улице Сечевых Стрельцов

Известно, что исполнитель работ - ПАО "ДТЭК Киевские электросети", должен разработать, согласовать с Управлением патрульной полиции в Киеве и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период реконструкции.

"На время выполнения работ ПАО поручено обеспечить свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств, соблюдение Правил благоустройства города Киева и установить технические средства регулирования дорожного движения", - добавили в КГГА.

Напомним, в Киеве с четверга, 1 ноября, на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта вновь ограничат до 50 км/ч.

 

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