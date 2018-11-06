Ціни на АЗС в Києві практично не змінилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

У столиці трохи подешевшали дизпаливо і автомобільний газ

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 6 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,99 32,49 33,49 32,39 16,79 WOG 33,49 34,49 35,49 33,49 16,98 AMIC 31,99 33,19 34,19 32,79 (-0,20) 16,49 (-0,10) БРСМ-Нафта 29,69 30,69 31,99 31,19 (-0,10) 16,39 (-0,10) Укрнафта 31,00 32,00 32,50 32,00 15,98 Shell 32,99 34,89 37,39 33,79 16,59 ОККО 33,49 34,49 35,49 33,49 16,99 SUN OIL 30,49 31,99 32,49 31,99 16,69 Авиас 30,95 31,95 32,45 32,00 Glusco 32,25 33,25 34,25 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 31,30 32,30 35,10 31,10 15,70 Mango 29,79 30,99 32,39 30,99 15,55 SOCAR 33,49 34,49 35,49 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 31,31 Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,49 31,99 34,49 31,69 16,09 31,97 33,03 34,05 32,55 (-0,03) 16,40 (-0,01)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва у зв'язку з реконструкцією електричних мереж до кінця липня 2019 року тимчасово будуть обмежувати рух транспорту.