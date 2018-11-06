Ціни на АЗС в Києві практично не змінилися

У столиці трохи подешевшали дизпаливо і автомобільний газ
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 6 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,99
|
32,49
|
33,49
|
32,39
|
16,79
|
WOG
|
33,49
|
34,49
|
35,49
|
33,49
|
16,98
|
AMIC
|
31,99
|
33,19
|
34,19
|
32,79 (-0,20)
|
16,49 (-0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
29,69
|
30,69
|
31,99
|
31,19 (-0,10)
|
16,39 (-0,10)
|
Укрнафта
|
31,00
|
32,00
|
32,50
|
32,00
|
15,98
|
Shell
|
32,99
|
34,89
|
37,39
|
33,79
|
16,59
|
ОККО
|
33,49
|
34,49
|
35,49
|
33,49
|
16,99
|
SUN OIL
|
30,49
|
31,99
|
32,49
|
31,99
|
16,69
|
Авиас
|
30,95
|
31,95
|
32,45
|
32,00
|
Glusco
|
32,25
|
33,25
|
34,25
|
32,25
|
16,49
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,50
|
UPG
|
31,30
|
32,30
|
35,10
|
31,10
|
15,70
|
Mango
|
29,79
|
30,99
|
32,39
|
30,99
|
15,55
|
SOCAR
|
33,49
|
34,49
|
35,49
|
33,49
|
17,09
|
Маркет
|
30,99
|
31,99
|
‒
|
31,31
|
Luxwen
|
30,39
|
30,89
|
33,49
|
31,59
|
15,69
|
Chipo
|
31,49
|
31,99
|
34,49
|
31,69
|
16,09
|
31,97
|
33,03
|
34,05
|
32,55 (-0,03)
|
16,40 (-0,01)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва у зв'язку з реконструкцією електричних мереж до кінця липня 2019 року тимчасово будуть обмежувати рух транспорту.