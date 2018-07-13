Цены на АЗС в Киеве практически не изменились

Новости Энергетика 13.07.2018 - 13:57
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на автомобильный газ в столице повышаются второй день подряд

Розничные цены на бензин, дизельное топливо в Киеве сегодня, 13 июля 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились, цены на автомобильный газ повышаются второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,39

30,29

27,49

13,69

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,80

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

13,19 (+0,10)

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

13,59

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

13,39

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,79

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,70

13,40

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

13,35 (+0,26)

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

13,15

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

13,00 (+0,20)

Mango

26,59

27,59

28,99

25,49

12,80

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,49

Маркет

26,99 (-0,73)

27,99 (-0,29)

25,80 (-0,19)

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,29

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

12,99
 

28,77 (-0,01)

29,66

30,43

27,48

13,34 (+0,04)

 

Напомним, Верховная рада Украины планирует ввести новую модель налогообложения легковых автомобилей. Так, парламент принял за основу в первом чтении законопроект №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

В "Киевском метрополитене" сообщили детали перехода на новые тарифы
Теги:  Киев,  АЗС,  бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС