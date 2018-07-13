Ціни на АЗС в Києві практично не змінилися

Новини Енергетика 13.07.2018 - 13:57
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на автомобільний газ у столиці підвищуються другий день поспіль

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо в Києві сьогодні, 13 липня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися, ціни на автомобільний газ підвищуються другий день поспіль. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,39

30,29

27,49

13,69

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,80

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

13,19 (+0,10)

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

13,59

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

13,39

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,79

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,70

13,40

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

13,35 (+0,26)

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

13,15

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

13,00 (+0,20)

Mango

26,59

27,59

28,99

25,49

12,80

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,49

Маркет

26,99 (-0,73)

27,99 (-0,29)

25,80 (-0,19)

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,29

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

12,99
 

28,77 (-0,01)

29,66

30,43

27,48

13,34 (+0,04)

 

Нагадаємо, Верховна рада України планує ввести нову модель оподаткування легкових автомобілів. Так, парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів".

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Теги:  Київ,  АЗС,  бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС