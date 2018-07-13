Ціни на АЗС в Києві практично не змінилися

Ціни на автомобільний газ у столиці підвищуються другий день поспіль

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо в Києві сьогодні, 13 липня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися, ціни на автомобільний газ підвищуються другий день поспіль. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,69 29,39 30,29 27,49 13,69 WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 13,80 AMIC 28,99 29,49 30,49 27,99 13,19 (+0,10) БРСМ-Нафта 26,99 27,79 28,99 25,79 13,59 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,20 Shell 30,39 31,39 33,59 28,89 13,39 ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 13,79 SUN OIL 26,90 27,90 28,40 25,70 13,40 Авиас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,75 29,75 30,75 27,25 13,35 (+0,26) Народна 27,00 27,90 28,55 26,20 13,15 UPG 27,30 28,30 31,10 25,80 13,00 (+0,20) Mango 26,59 27,59 28,99 25,49 12,80 SOCAR 30,49 31,49 32,49 28,99 13,49 Маркет 26,99 (-0,73) 27,99 (-0,29) ‒ 25,80 (-0,19) Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 13,29 Chipo 27,79 28,29 30,99 25,99 12,99 28,77 (-0,01) 29,66 30,43 27,48 13,34 (+0,04)

Нагадаємо, Верховна рада України планує ввести нову модель оподаткування легкових автомобілів. Так, парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №8487 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів".