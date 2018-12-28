Цены на АЗС в Киеве снова опустились

Цены на топливо снизились на АЗС пяти компаний
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 28 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова опустились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,99
|
29,69
|
30,39
|
30,19
|
13,89
|
WOG
|
29,49 (-0,50)
|
30,49 (-0,50)
|
31,49 (-0,50)
|
29,99 (-1,00)
|
13,78
|
AMIC
|
28,49
|
29,49
|
30,49
|
29,29
|
13,29 (-0,20)
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
27,99
|
29,19
|
27,49
|
13,59 (-0,10)
|
Укрнафта
|
28,00
|
29,00
|
29,50
|
29,00
|
13,30
|
Shell
|
28,99
|
30,79
|
33,29
|
30,59
|
13,65
|
ОККО
|
28,99 (-1,00)
|
29,99 (-1,00)
|
30,99 (-1,00)
|
30,49 (-0,50)
|
13,79
|
SUN OIL
|
27,39
|
28,39
|
29,39
|
27,89
|
13,39
|
Авиас
|
27,95
|
28,95
|
29,45
|
29,00
|
Glusco
|
28,00 (-0,75)
|
29,00 (-0,75)
|
30,00 (-0,75)
|
29,00 (-0,75)
|
13,15 (-0,25)
|
Народна
|
28,95 (-1,00)
|
29,95 (-1,00)
|
‒
|
29,80 (-1,00)
|
13,50 (-0,50)
|
UPG
|
26,90 (-0,50)
|
27,90 (-0,50)
|
30,20 (-0,50)
|
27,40 (-0,50)
|
13,20 (-0,30)
|
Mango
|
26,49
|
27,49
|
28,89
|
26,79
|
12,79
|
SOCAR
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
31,49
|
13,89 (-0,20)
|
Маркет
|
27,27
|
28,28
|
‒
|
27,99
|
Luxwen
|
28,49
|
27,89
|
29,49
|
29,99
|
13,49
|
Chipo
|
26,29
|
26,79
|
31,29
|
27,29
|
28,39 (-0,27)
|
29,41 (-0,27)
|
30,40 (-0,18)
|
29,37 (-0,28)
|
13,48 (-0,11)
Напомним, ранее сообщалось, что на столичных заправках подешевел автомобильный газ.