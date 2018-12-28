ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ціни на АЗС у Києві знову опустилися

Новини » Енергетика    28.12.2018 - 13:58
Ціни на АЗС у Києві знову опустилися
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на паливо знизилися на АЗС п'яти компаній

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 28 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем знову опустилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,69

30,39

30,19

13,89

WOG

29,49 (-0,50)

30,49 (-0,50)

31,49 (-0,50)

29,99 (-1,00)

13,78

AMIC

28,49

29,49

30,49

29,29

13,29 (-0,20)

БРСМ-Нафта

26,99

27,99

29,19

27,49

13,59 (-0,10)

Укрнафта

28,00

29,00

29,50

29,00

13,30

Shell

28,99

30,79

33,29

30,59

13,65

ОККО

28,99 (-1,00)

29,99 (-1,00)

30,99 (-1,00)

30,49 (-0,50)

13,79

SUN OIL

27,39

28,39

29,39

27,89

13,39

Авиас

27,95

28,95

29,45

29,00

  

Glusco

28,00 (-0,75)

29,00 (-0,75)

30,00 (-0,75)

29,00 (-0,75)

13,15 (-0,25)

Народна

28,95 (-1,00)

29,95 (-1,00)

29,80 (-1,00)

13,50 (-0,50)

UPG

26,90 (-0,50)

27,90 (-0,50)

30,20 (-0,50)

27,40 (-0,50)

13,20 (-0,30)

Mango

26,49

27,49

28,89

26,79

12,79

SOCAR

29,99

30,99

31,99

31,49

13,89 (-0,20)

Маркет

27,27

28,28

27,99

  

Luxwen

28,49

27,89

29,49

29,99

13,49

Chipo

26,29

26,79

31,29

27,29

  
 

28,39 (-0,27)

29,41 (-0,27)

30,40 (-0,18)

29,37 (-0,28)

13,48 (-0,11)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на столичних заправках подешевшав автомобільний газ.

 

У КМДА запевнили, що кінотеатр "Київ" не закриють
Новини України КиївАЗСбензинтопливо
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся