Ціни на АЗС у Києві знову опустилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на паливо знизилися на АЗС п'яти компаній

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 28 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем знову опустилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 29,69 30,39 30,19 13,89 WOG 29,49 (-0,50) 30,49 (-0,50) 31,49 (-0,50) 29,99 (-1,00) 13,78 AMIC 28,49 29,49 30,49 29,29 13,29 (-0,20) БРСМ-Нафта 26,99 27,99 29,19 27,49 13,59 (-0,10) Укрнафта 28,00 29,00 29,50 29,00 13,30 Shell 28,99 30,79 33,29 30,59 13,65 ОККО 28,99 (-1,00) 29,99 (-1,00) 30,99 (-1,00) 30,49 (-0,50) 13,79 SUN OIL 27,39 28,39 29,39 27,89 13,39 Авиас 27,95 28,95 29,45 29,00 Glusco 28,00 (-0,75) 29,00 (-0,75) 30,00 (-0,75) 29,00 (-0,75) 13,15 (-0,25) Народна 28,95 (-1,00) 29,95 (-1,00) ‒ 29,80 (-1,00) 13,50 (-0,50) UPG 26,90 (-0,50) 27,90 (-0,50) 30,20 (-0,50) 27,40 (-0,50) 13,20 (-0,30) Mango 26,49 27,49 28,89 26,79 12,79 SOCAR 29,99 30,99 31,99 31,49 13,89 (-0,20) Маркет 27,27 28,28 ‒ 27,99 Luxwen 28,49 27,89 29,49 29,99 13,49 Chipo 26,29 26,79 31,29 27,29 28,39 (-0,27) 29,41 (-0,27) 30,40 (-0,18) 29,37 (-0,28) 13,48 (-0,11)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на столичних заправках подешевшав автомобільний газ.