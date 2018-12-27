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На АЗС в Киеве подешевел автомобильный газ

Новости » Энергетика    27.12.2018 - 13:53
На АЗС в Киеве подешевел автомобильный газ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на автомобильный газ снизились почти на всех заправках

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 27 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, в то же время автомобильный газ подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,69

30,39

30,19

13,89

WOG

29,99

30,99

31,99

30,99

13,78 (-0,20)

AMIC

28,49

29,49

30,49

29,29

13,49 (-0,06)

БРСМ-Нафта

26,99

27,99

29,19

27,49

13,69

Укрнафта

28,00

29,00

29,50

29,00

13,30 (-0,65)

Shell

28,99 (-0,10)

30,79

33,29

30,59

13,65 (-0,30)

ОККО

29,99

30,99

31,99

30,99

13,79 (-0,20)

SUN OIL

27,39

28,39

29,39

27,89

13,39 (-0,30)

Авиас

27,95

28,95

29,45

29,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

29,75

13,40

Народна

29,95

30,95

30,80

14,00

UPG

27,40

28,40

30,70

27,90

13,50

Mango

26,49

27,49

28,89

26,79

12,79 (-0,30)

SOCAR

29,99

30,99

31,99

31,49

14,09

Маркет

27,27

28,28

27,99

  

Luxwen

28,49

27,89

29,49

29,99

13,49

Chipo

26,29

26,79

31,29

27,29

  
 

28,67 (-0,01)

29,68

30,59

29,64

13,59 (-0,14)

 

Напомним, ранее сообщалось, после обильных снегопадов сняли запрет на въезд в Полтавскую область.

 

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