На АЗС в Киеве подешевел автомобильный газ

Цены на автомобильный газ снизились почти на всех заправках
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 27 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, в то же время автомобильный газ подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,99
|
29,69
|
30,39
|
30,19
|
13,89
|
WOG
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
13,78 (-0,20)
|
AMIC
|
28,49
|
29,49
|
30,49
|
29,29
|
13,49 (-0,06)
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
27,99
|
29,19
|
27,49
|
13,69
|
Укрнафта
|
28,00
|
29,00
|
29,50
|
29,00
|
13,30 (-0,65)
|
Shell
|
28,99 (-0,10)
|
30,79
|
33,29
|
30,59
|
13,65 (-0,30)
|
ОККО
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
13,79 (-0,20)
|
SUN OIL
|
27,39
|
28,39
|
29,39
|
27,89
|
13,39 (-0,30)
|
Авиас
|
27,95
|
28,95
|
29,45
|
29,00
|
Glusco
|
28,75
|
29,75
|
30,75
|
29,75
|
13,40
|
Народна
|
29,95
|
30,95
|
‒
|
30,80
|
14,00
|
UPG
|
27,40
|
28,40
|
30,70
|
27,90
|
13,50
|
Mango
|
26,49
|
27,49
|
28,89
|
26,79
|
12,79 (-0,30)
|
SOCAR
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
31,49
|
14,09
|
Маркет
|
27,27
|
28,28
|
‒
|
27,99
|
Luxwen
|
28,49
|
27,89
|
29,49
|
29,99
|
13,49
|
Chipo
|
26,29
|
26,79
|
31,29
|
27,29
|
28,67 (-0,01)
|
29,68
|
30,59
|
29,64
|
13,59 (-0,14)
Напомним, ранее сообщалось, после обильных снегопадов сняли запрет на въезд в Полтавскую область.