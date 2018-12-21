Цены на АЗС в Киеве снова опустились

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин и дизтопливо в среднем понизились почти на 20 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 21 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова значительно опустились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 29,69 30,39 30,19 14,09 (-0,20) WOG 29,99 30,99 31,99 30,99 13,98 (-0,30) AMIC 28,49 (-0,50) 29,49 (-0,50) 30,49 (-0,50) 29,29 13,65 (-0,10) БРСМ-Нафта 26,99 27,99 29,19 27,79 13,99 Укрнафта 28,00 29,00 29,50 29,00 13,95 (-0,15) Shell 29,09 (-0,90) 30,79 (-0,90) 33,29 (-0,90) 30,59 (-0,60) 13,95 (-0,20) ОККО 29,99 30,99 31,99 30,99 13,99 (-0,30) SUN OIL 27,39 (-0,60) 28,39 (-0,60) 29,39 (-0,60) 27,89 (-0,60) 13,69 (-0,30) Авиас 27,95 28,95 29,45 29,00 Glusco 28,75 29,75 30,75 29,75 13,70 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 14,40 UPG 27,40 28,40 30,70 27,90 13,70 Mango 26,49 27,49 28,89 26,79 13,39 SOCAR 29,99 (-0,50) 30,99 (-0,50) 31,99 (-0,50) 31,49 14,39 Маркет 27,72 28,82 ‒ 28,28 Luxwen 28,49 (-0,20) 27,89 (-1,30) 29,49 (-1,30) 29,99 (-0,70) 13,69 (-0,30) Chipo 26,29 26,79 31,29 27,29 28,69 (-0,17) 29,70 (-0,18) 30,59 (-0,25) 29,69 (-0,09) 13,90 (-0,13)

Напомним, ранее сообщалось, что фото- и видеофиксация нарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине 2019 года.



