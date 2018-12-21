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Цены на АЗС в Киеве снова опустились

Новости » Энергетика    21.12.2018 - 13:44
Цены на АЗС в Киеве снова опустились
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин и дизтопливо в среднем понизились почти на 20 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 21 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова значительно опустились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,69

30,39

30,19

14,09 (-0,20)

WOG

29,99

30,99

31,99

30,99

13,98 (-0,30)

AMIC

28,49 (-0,50)

29,49 (-0,50)

30,49 (-0,50)

29,29

13,65 (-0,10)

БРСМ-Нафта

26,99

27,99

29,19

27,79

13,99

Укрнафта

28,00

29,00

29,50

29,00

13,95 (-0,15)

Shell

29,09 (-0,90)

30,79 (-0,90)

33,29 (-0,90)

30,59 (-0,60)

13,95 (-0,20)

ОККО

29,99

30,99

31,99

30,99

13,99 (-0,30)

SUN OIL

27,39 (-0,60)

28,39 (-0,60)

29,39 (-0,60)

27,89 (-0,60)

13,69 (-0,30)

Авиас

27,95

28,95

29,45

29,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

29,75

13,70

Народна

30,95

31,95

31,80

14,40

UPG

27,40

28,40

30,70

27,90

13,70

Mango

26,49

27,49

28,89

26,79

13,39

SOCAR

29,99 (-0,50)

30,99 (-0,50)

31,99 (-0,50)

31,49

14,39

Маркет

27,72

28,82

28,28

  

Luxwen

28,49 (-0,20)

27,89 (-1,30)

29,49 (-1,30)

29,99 (-0,70)

13,69 (-0,30)

Chipo

26,29

26,79

31,29

27,29

  
 

28,69 (-0,17)

29,70 (-0,18)

30,59 (-0,25)

29,69 (-0,09)

13,90 (-0,13)

 

Напомним, ранее сообщалось, что фото- и видеофиксация нарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине 2019 года.


 

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