Ціни на АЗС у Києві знову опустилися

Ціни на бензин та дизпаливо в середньому знизилися майже на 20 копійок
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 21 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем знову значно опустилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,99
|
29,69
|
30,39
|
30,19
|
14,09 (-0,20)
|
WOG
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
13,98 (-0,30)
|
AMIC
|
28,49 (-0,50)
|
29,49 (-0,50)
|
30,49 (-0,50)
|
29,29
|
13,65 (-0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
27,99
|
29,19
|
27,79
|
13,99
|
Укрнафта
|
28,00
|
29,00
|
29,50
|
29,00
|
13,95 (-0,15)
|
Shell
|
29,09 (-0,90)
|
30,79 (-0,90)
|
33,29 (-0,90)
|
30,59 (-0,60)
|
13,95 (-0,20)
|
ОККО
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
13,99 (-0,30)
|
SUN OIL
|
27,39 (-0,60)
|
28,39 (-0,60)
|
29,39 (-0,60)
|
27,89 (-0,60)
|
13,69 (-0,30)
|
Авиас
|
27,95
|
28,95
|
29,45
|
29,00
|
Glusco
|
28,75
|
29,75
|
30,75
|
29,75
|
13,70
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
14,40
|
UPG
|
27,40
|
28,40
|
30,70
|
27,90
|
13,70
|
Mango
|
26,49
|
27,49
|
28,89
|
26,79
|
13,39
|
SOCAR
|
29,99 (-0,50)
|
30,99 (-0,50)
|
31,99 (-0,50)
|
31,49
|
14,39
|
Маркет
|
27,72
|
28,82
|
‒
|
28,28
|
Luxwen
|
28,49 (-0,20)
|
27,89 (-1,30)
|
29,49 (-1,30)
|
29,99 (-0,70)
|
13,69 (-0,30)
|
Chipo
|
26,29
|
26,79
|
31,29
|
27,29
|
28,69 (-0,17)
|
29,70 (-0,18)
|
30,59 (-0,25)
|
29,69 (-0,09)
|
13,90 (-0,13)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фото - і відеофіксація порушень на дорогах запрацює у повному обсязі у першій половині 2019 року.