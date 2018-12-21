ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ціни на АЗС у Києві знову опустилися

Новини » Енергетика    21.12.2018 - 13:44
Ціни на АЗС у Києві знову опустилися
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин та дизпаливо в середньому знизилися майже на 20 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 21 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем знову значно опустилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,69

30,39

30,19

14,09 (-0,20)

WOG

29,99

30,99

31,99

30,99

13,98 (-0,30)

AMIC

28,49 (-0,50)

29,49 (-0,50)

30,49 (-0,50)

29,29

13,65 (-0,10)

БРСМ-Нафта

26,99

27,99

29,19

27,79

13,99

Укрнафта

28,00

29,00

29,50

29,00

13,95 (-0,15)

Shell

29,09 (-0,90)

30,79 (-0,90)

33,29 (-0,90)

30,59 (-0,60)

13,95 (-0,20)

ОККО

29,99

30,99

31,99

30,99

13,99 (-0,30)

SUN OIL

27,39 (-0,60)

28,39 (-0,60)

29,39 (-0,60)

27,89 (-0,60)

13,69 (-0,30)

Авиас

27,95

28,95

29,45

29,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

29,75

13,70

Народна

30,95

31,95

31,80

14,40

UPG

27,40

28,40

30,70

27,90

13,70

Mango

26,49

27,49

28,89

26,79

13,39

SOCAR

29,99 (-0,50)

30,99 (-0,50)

31,99 (-0,50)

31,49

14,39

Маркет

27,72

28,82

28,28

  

Luxwen

28,49 (-0,20)

27,89 (-1,30)

29,49 (-1,30)

29,99 (-0,70)

13,69 (-0,30)

Chipo

26,29

26,79

31,29

27,29

  
 

28,69 (-0,17)

29,70 (-0,18)

30,59 (-0,25)

29,69 (-0,09)

13,90 (-0,13)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фото - і відеофіксація порушень на дорогах запрацює у повному обсязі у першій половині 2019 року.

 

У Києві затримали поліцейського за напад на підлітка
Новини України КиївАЗСбензин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся