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Цены на АЗС в Киеве снова опустились

Новости » Энергетика    21.11.2018 - 14:27
Цены на АЗС в Киеве снова опустились
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на топливо снизились в среднем почти на 10 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 21 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова значительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,49 (-0,20)

32,09 (-0,20)

32,79

32,09 (-0,10)

16,69 (-0,10)

WOG

32,49

33,49

34,49

32,99

16,68 (-0,10)

AMIC

31,29 (-0,20)

32,79

33,49 (-0,30)

31,99 (-0,50)

16,19 (-0,10)

БРСМ-Нафта

28,99

29,99

31,29

30,19

16,39

Укрнафта

30,00

31,00

31,50

31,00

15,98

Shell

31,99 (-0,20)

33,69 (-0,20)

36,19 (-0,20)

33,29

16,59

ОККО

32,49

33,49

34,49

32,99

16,69 (-0,10)

SUN OIL

29,99

30,99

31,99

30,99

16,19

Авиас

30,95

30,95

31,45

31,00

  

Glusco

31,25 (-0,50)

32,25 (-0,50)

33,25 (-0,50)

31,75 (-0,50)

16,49

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

29,90 (-0,30)

30,90 (-0,30)

33,70 (-0,30)

30,60 (-0,30)

15,70

Mango

28,99

29,99

31,39

29,49

15,55

SOCAR

32,99

33,99

34,99

33,49

16,89 (-0,20)

Маркет

29,29 (-1,70)

30,69 (-1,30)

29,92 (-1,39)

  

Luxwen

30,09

30,59

32,19

32,49

16,29

Chipo

28,49

28,99

33,49

29,49

  
 

31,15 (-0,14)

32,18 (-0,12)

33,11 (-0,09)

31,90 (-0,13)

16,34 (-0,04)

 

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины разблокировала подписание законов о растаможке автомобилей на иностранной регистрации ("евроблях").

 

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