Цены на АЗС в Киеве снова опустились

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на топливо снизились в среднем почти на 10 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 21 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова значительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,49 (-0,20) 32,09 (-0,20) 32,79 32,09 (-0,10) 16,69 (-0,10) WOG 32,49 33,49 34,49 32,99 16,68 (-0,10) AMIC 31,29 (-0,20) 32,79 33,49 (-0,30) 31,99 (-0,50) 16,19 (-0,10) БРСМ-Нафта 28,99 29,99 31,29 30,19 16,39 Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,98 Shell 31,99 (-0,20) 33,69 (-0,20) 36,19 (-0,20) 33,29 16,59 ОККО 32,49 33,49 34,49 32,99 16,69 (-0,10) SUN OIL 29,99 30,99 31,99 30,99 16,19 Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,25 (-0,50) 32,25 (-0,50) 33,25 (-0,50) 31,75 (-0,50) 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 29,90 (-0,30) 30,90 (-0,30) 33,70 (-0,30) 30,60 (-0,30) 15,70 Mango 28,99 29,99 31,39 29,49 15,55 SOCAR 32,99 33,99 34,99 33,49 16,89 (-0,20) Маркет 29,29 (-1,70) 30,69 (-1,30) ‒ 29,92 (-1,39) Luxwen 30,09 30,59 32,19 32,49 16,29 Chipo 28,49 28,99 33,49 29,49 31,15 (-0,14) 32,18 (-0,12) 33,11 (-0,09) 31,90 (-0,13) 16,34 (-0,04)

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины разблокировала подписание законов о растаможке автомобилей на иностранной регистрации ("евроблях").