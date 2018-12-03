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Цены на АЗС в Киеве незначительно снизились

Новости » Экономика    03.12.2018 - 13:59
Цены на АЗС в Киеве незначительно снизились
Иллюстративное фото (Синица Александр / УНИАН)

Топливо на заправках подешевело в среднем на 3 копейки

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 3 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем незначительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,09

31,49

32,19

31,79

16,09

WOG

31,99

32,99

33,99

32,49

15,98

AMIC

31,29

32,49

33,49

31,49

15,29

БРСМ-Нафта

28,19

29,29

30,49

29,19

15,29 (-0,20)

Укрнафта

30,00

31,00

31,50

31,00

15,35 (-0,55)

Shell

30,99

32,89

35,39

32,29

15,89 (-0,10)

ОККО

31,99

32,99

33,99

32,49

15,99

SUN OIL

28,99

29,99

30,99

29,89

15,49

Авиас

30,95

30,95

31,45

31,00

  

Glusco

30,65

31,65

32,65

31,15

15,25

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

28,90

29,90

32,20

29,40

14,90

Mango

28,49

29,49

30,89

28,49

14,65 (-0,50)

SOCAR

31,99

32,99

33,99

32,99

16,09

Маркет

28,28 (-0,54)

29,92

29,29

  

Luxwen

29,59 (-0,50)

30,09 (-0,50)

31,69 (-0,50)

31,59 (-0,50)

15,29 (-0,20)

Chipo

27,99

28,49

33,49

28,99

  
 

30,64 (-0,01)

31,64 (-0,01)

32,56 (-0,03)

31,33

15,58 (-0,11)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в связи со снегопадами, которые прошли на выходных, утром 3 декабря на дорогах Украины местами наблюдались заснеженность и гололедица.

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