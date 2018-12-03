Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися

Паливо на заправках подешевшало в середньому на 3 копійки
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 3 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем трохи знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,09
|
31,49
|
32,19
|
31,79
|
16,09
|
WOG
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
32,49
|
15,98
|
AMIC
|
31,29
|
32,49
|
33,49
|
31,49
|
15,29
|
БРСМ-Нафта
|
28,19
|
29,29
|
30,49
|
29,19
|
15,29 (-0,20)
|
Укрнафта
|
30,00
|
31,00
|
31,50
|
31,00
|
15,35 (-0,55)
|
Shell
|
30,99
|
32,89
|
35,39
|
32,29
|
15,89 (-0,10)
|
ОККО
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
32,49
|
15,99
|
SUN OIL
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,89
|
15,49
|
Авиас
|
30,95
|
30,95
|
31,45
|
31,00
|
Glusco
|
30,65
|
31,65
|
32,65
|
31,15
|
15,25
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,50
|
UPG
|
28,90
|
29,90
|
32,20
|
29,40
|
14,90
|
Mango
|
28,49
|
29,49
|
30,89
|
28,49
|
14,65 (-0,50)
|
SOCAR
|
31,99
|
32,99
|
33,99
|
32,99
|
16,09
|
Маркет
|
28,28 (-0,54)
|
29,92
|
‒
|
29,29
|
Luxwen
|
29,59 (-0,50)
|
30,09 (-0,50)
|
31,69 (-0,50)
|
31,59 (-0,50)
|
15,29 (-0,20)
|
Chipo
|
27,99
|
28,49
|
33,49
|
28,99
|
30,64 (-0,01)
|
31,64 (-0,01)
|
32,56 (-0,03)
|
31,33
|
15,58 (-0,11)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку зі снігопадами, які пройшли на вихідних, вранці 3 грудня на дорогах України місцями спостерігалися засніженість і ожеледиця.