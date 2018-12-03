Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися

Ілюстративне фото (Синиця Олександр / УНІАН)

Паливо на заправках подешевшало в середньому на 3 копійки

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 3 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем трохи знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,09 31,49 32,19 31,79 16,09 WOG 31,99 32,99 33,99 32,49 15,98 AMIC 31,29 32,49 33,49 31,49 15,29 БРСМ-Нафта 28,19 29,29 30,49 29,19 15,29 (-0,20) Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,35 (-0,55) Shell 30,99 32,89 35,39 32,29 15,89 (-0,10) ОККО 31,99 32,99 33,99 32,49 15,99 SUN OIL 28,99 29,99 30,99 29,89 15,49 Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 30,65 31,65 32,65 31,15 15,25 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 28,90 29,90 32,20 29,40 14,90 Mango 28,49 29,49 30,89 28,49 14,65 (-0,50) SOCAR 31,99 32,99 33,99 32,99 16,09 Маркет 28,28 (-0,54) 29,92 ‒ 29,29 Luxwen 29,59 (-0,50) 30,09 (-0,50) 31,69 (-0,50) 31,59 (-0,50) 15,29 (-0,20) Chipo 27,99 28,49 33,49 28,99 30,64 (-0,01) 31,64 (-0,01) 32,56 (-0,03) 31,33 15,58 (-0,11)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку зі снігопадами, які пройшли на вихідних, вранці 3 грудня на дорогах України місцями спостерігалися засніженість і ожеледиця.