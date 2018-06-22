Цены на АЗС в Киеве незначительно снизились

Цены на бензин в столице снова снизились

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 22 июня 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем незначительно снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 29,69 30,29 27,99 13,39 WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 13,69 AMIC 28,99 29,49 30,49 27,99 12,89 БРСМ-Нафта 26,99 27,79 28,99 25,79 13,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,20 Shell 30,89 31,89 34,09 29,39 13,29 ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 13,69 SUN OIL 26,89 27,89 28,90 25,99 13,39 Авиас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 29,30 30,30 31,30 27,80 13,09 Народна 27,00 27,90 28,55 26,20 12,95 UPG 27,30 28,30 31,10 25,80 12,80 Mango 26,79 27,99 28,99 25,49 12,50 SOCAR 30,59 (-0,40) 31,59 (-0,40) 32,59 (-0,40) 28,99 (-0,50) 13,69 Маркет 27,72 28,28 ‒ 26,62 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 12,99 Chipo 27,79 28,29 30,99 25,99 12,69 28,89 (-0,01) 29,77 (-0,01) 30,54 (-0,03) 27,65 (-0,01) 13,17

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве перекроют одну из центральных улиц в связи с празднованием Дня молодежи.