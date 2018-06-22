Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.23
Межбанк BID 26.2
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.23
Межбанк BID 26.2
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися

НовиниЕнергетика    22.06.2018 - 13:43
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин у столиці знову знизилися

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 22 червня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем незначно знизилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,69

30,29

27,99

13,39

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,69

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

12,89

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

13,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,89

31,89

34,09

29,39

13,29

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,69

SUN OIL

26,89

27,89

28,90

25,99

13,39

Авіас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

29,30

30,30

31,30

27,80

13,09

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

12,80

Mango

26,79

27,99

28,99

25,49

12,50

SOCAR

30,59 (-0,40)

31,59 (-0,40)

32,59 (-0,40)

28,99 (-0,50)

13,69

Маркет

27,72

28,28

26,62

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

12,99

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

12,69
 

28,89 (-0,01)

29,77 (-0,01)

30,54 (-0,03)

27,65 (-0,01)

13,17

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві перекриють одну з центральних вулиць у зв'язку з святкуванням Дня молоді.

 

У центрі Києва дерево впало на три автомобілі
Теги публікації: Київ, транспорт, движение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся