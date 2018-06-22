В Киеве перекроют одну из центральных улиц в связи с празднованием Дня молодежи

В столице перекроют движение по улице Владимирской

В Киеве частично перекроют улицу Владимирскую в связи с празднованием Дня молодежи 24 июня. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"В связи с проведением Дня молодежи 24 июня будет перекрыта ул. Владимирская от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко", - говорится в сообщении.

В частности, с 00:00 24 июня до 6:00 25 июня троллейбусные маршруты №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н будут следовать от ул. Белицкой до бульвара Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко, дальше по собственному маршруту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 24 июня будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту.