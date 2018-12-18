Цены на АЗС в Киеве немного снизились

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин и дизтопливо опустились в среднем на пять копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 18 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 29,79 30,29 31,09 30,29 14,39 WOG 30,99 31,99 32,99 31,49 14,68 AMIC 28,99 29,99 30,99 29,49 13,99 (-0,20) БРСМ-Нафта 27,49 28,49 29,79 27,99 14,19 Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 14,10 Shell 29,99 31,89 34,39 31,39 14,35 (-0,30) ОККО 30,99 31,99 32,99 31,49 14,69 SUN OIL 27,99 (-0,50) 28,99 (-0,50) 29,99 (-0,50) 28,49 13,99 (-0,30) Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 29,75 30,75 31,75 30,25 14,10 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 14,40 UPG 28,40 29,40 31,70 28,50 14,00 Mango 27,29 28,29 29,69 27,29 13,49 SOCAR 30,99 31,99 32,99 31,99 14,79 Маркет 27,72 28,82 ‒ 28,28 Luxwen 28,69 (-0,50) 29,19 (-0,50) 30,79 (-0,50) 30,69 (-0,50) 13,99 (-0,70) Chipo 27,49 27,99 32,49 28,49 29,51 (-0,03) 30,53 (-0,03) 31,51 (-0,07) 30,17 (-0,01) 14,23 (-0,11)

Напомним, ранее сообщалось, что завтра в Киеве из-за открытия елки на Софийской площади изменят маршруты троллейбусов.