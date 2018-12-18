ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися

Новини » Енергетика    18.12.2018 - 13:59
Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин і дизпаливо опустилися в середньому на п'ять копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 18 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем трохи знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

29,79

30,29

31,09

30,29

14,39

WOG

30,99

31,99

32,99

31,49

14,68

AMIC

28,99

29,99

30,99

29,49

13,99 (-0,20)

БРСМ-Нафта

27,49

28,49

29,79

27,99

14,19

Укрнафта

29,00

30,00

30,50

30,00

14,10

Shell

29,99

31,89

34,39

31,39

14,35 (-0,30)

ОККО

30,99

31,99

32,99

31,49

14,69

SUN OIL

27,99 (-0,50)

28,99 (-0,50)

29,99 (-0,50)

28,49

13,99 (-0,30)

Авиас

28,95

29,95

30,45

30,00

  

Glusco

29,75

30,75

31,75

30,25

14,10

Народна

30,95

31,95

31,80

14,40

UPG

28,40

29,40

31,70

28,50

14,00

Mango

27,29

28,29

29,69

27,29

13,49

SOCAR

30,99

31,99

32,99

31,99

14,79

Маркет

27,72

28,82

28,28

  

Luxwen

28,69 (-0,50)

29,19 (-0,50)

30,79 (-0,50)

30,69 (-0,50)

13,99 (-0,70)

Chipo

27,49

27,99

32,49

28,49

  
 

29,51 (-0,03)

30,53 (-0,03)

31,51 (-0,07)

30,17 (-0,01)

14,23 (-0,11)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра в Києві через відкриття ялинки на Софійській площі змінять маршрути тролейбусів.

Кабмін схвалив списання майже 3 млрд гривень боргів Києва
Новини України КиївАЗСбензин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся