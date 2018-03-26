Цены на АЗС в Киеве немного повысились

В Киеве цены на топливо повысились на АЗС Sun Oil

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 26 марта 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного повысились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,59 29,59 30,49 27,09 13,09 (-0,30) WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 13,39 AMIC 28,49 29,99 30,99 27,49 11,99 БРСМ-Нафта 26,89 27,59 28,59 25,79 12,59 Укрнафта 27,50 28,00 28,50 26,00 11,65 Shell 30,29 (+1,70) 31,29 (+1,70) 33,49 28,79 (+2,00) 12,89 ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 13,39 SUN OIL 27,40 27,90 28,90 25,90 11,70 Авиас 27,45 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,55 29,55 30,55 27,05 12,99 Народна 27,55 28,05 28,55 25,95 12,55 UPG 27,70 28,70 31,50 25,90 12,30 Mango 26,69 27,89 30,49 25,49 11,55 SOCAR 30,49 31,49 32,49 28,99 13,39 Маркет 27,27 27,72 ‒ 25,49 12,24 Luxwen 28,49 29,49 ‒ 27,49 11,99 28,79 (+0,08) 29,70 (+0,08) 30,57 27,39 (+0,09) 12,51 (-0,02)

Напомним, ранее сообщалось, что в мире ожидается падение цен на электромобили. В частности, прогнозируется, что снижение стоимости электромобилей произойдет в связи с падением цен на аккумуляторы. Согласно информации Bloomberg, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий, который необходим для производства литий-ионных батарей.