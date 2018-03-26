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Цены на АЗС в Киеве немного повысились

НовостиОбщество    26.03.2018 - 13:48
Фото: заправка (УНИАН)
Фото: заправка (УНИАН)

В Киеве цены на топливо повысились на АЗС Sun Oil

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 26 марта 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного повысились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95". 

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,59

29,59

30,49

27,09

13,09 (-0,30)

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,39

AMIC

28,49

29,99

30,99

27,49

11,99

БРСМ-Нафта

26,89

27,59

28,59

25,79

12,59

Укрнафта

27,50

28,00

28,50

26,00

11,65

Shell

30,29 (+1,70)

31,29 (+1,70)

33,49

28,79 (+2,00)

12,89

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

SUN OIL

27,40

27,90

28,90

25,90

11,70

Авиас

27,45

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,55

29,55

30,55

27,05

12,99

Народна

27,55

28,05

28,55

25,95

12,55

UPG

27,70

28,70

31,50

25,90

12,30

Mango

26,69

27,89

30,49

25,49

11,55

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

Маркет

27,27

27,72

25,49

12,24

Luxwen

28,49

29,49

27,49

11,99
 

28,79 (+0,08)

29,70 (+0,08)

30,57

27,39 (+0,09)

12,51 (-0,02)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в мире ожидается падение цен на электромобили. В частности, прогнозируется, что снижение стоимости электромобилей произойдет в связи с падением цен на аккумуляторы. Согласно информации Bloomberg, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий, который необходим для производства литий-ионных батарей.

 

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Теги публикации: Киев, АЗС, бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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