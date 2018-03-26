Цены на АЗС в Киеве немного повысились

В Киеве цены на топливо повысились на АЗС Sun Oil
Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 26 марта 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного повысились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,59
|
29,59
|
30,49
|
27,09
|
13,09 (-0,30)
|
WOG
|
30,45
|
31,45
|
32,45
|
28,95
|
13,39
|
AMIC
|
28,49
|
29,99
|
30,99
|
27,49
|
11,99
|
БРСМ-Нафта
|
26,89
|
27,59
|
28,59
|
25,79
|
12,59
|
Укрнафта
|
27,50
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
11,65
|
Shell
|
30,29 (+1,70)
|
31,29 (+1,70)
|
33,49
|
28,79 (+2,00)
|
12,89
|
ОККО
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,39
|
SUN OIL
|
27,40
|
27,90
|
28,90
|
25,90
|
11,70
|
Авиас
|
27,45
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
28,55
|
29,55
|
30,55
|
27,05
|
12,99
|
Народна
|
27,55
|
28,05
|
28,55
|
25,95
|
12,55
|
UPG
|
27,70
|
28,70
|
31,50
|
25,90
|
12,30
|
Mango
|
26,69
|
27,89
|
30,49
|
25,49
|
11,55
|
SOCAR
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,39
|
Маркет
|
27,27
|
27,72
|
‒
|
25,49
|
12,24
|
Luxwen
|
28,49
|
29,49
|
‒
|
27,49
|
11,99
|
28,79 (+0,08)
|
29,70 (+0,08)
|
30,57
|
27,39 (+0,09)
|
12,51 (-0,02)
Напомним, ранее сообщалось, что в мире ожидается падение цен на электромобили. В частности, прогнозируется, что снижение стоимости электромобилей произойдет в связи с падением цен на аккумуляторы. Согласно информации Bloomberg, падение цен будет происходить даже несмотря на рост спроса на литий, который необходим для производства литий-ионных батарей.