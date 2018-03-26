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Ціни на АЗС у Києві трохи підвищилися

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 13:48
Фото: заправка (УНІАН)
Фото: заправка (УНІАН)

У Києві ціни на паливо підвищилися на АЗС Sun Oil

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ у Києві сьогодні, 26 березня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем трохи підвищилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,59

29,59

30,49

27,09

13,09 (-0,30)

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,39

AMIC

28,49

29,99

30,99

27,49

11,99

БРСМ-Нафта

26,89

27,59

28,59

25,79

12,59

Укрнафта

27,50

28,00

28,50

26,00

11,65

Shell

30,29 (+1,70)

31,29 (+1,70)

33,49

28,79 (+2,00)

12,89

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

SUN OIL

27,40

27,90

28,90

25,90

11,70

Авіас

27,45

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,55

29,55

30,55

27,05

12,99

Народна

27,55

28,05

28,55

25,95

12,55

UPG

27,70

28,70

31,50

25,90

12,30

Mango

26,69

27,89

30,49

25,49

11,55

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

Маркет

27,27

27,72

25,49

12,24

Luxwen

28,49

29,49

27,49

11,99
 

28,79 (+0,08)

29,70 (+0,08)

30,57

27,39 (+0,09)

12,51 (-0,02)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в світі очікується падіння цін на електромобілі. Зокрема, прогнозується, що зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори. Згідно з інформацією Bloomberg, падіння цін буде відбуватися навіть незважаючи на зростання попиту на літій, який необхідний для виробництва літій-іонних батарей.

 

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Теги публікації: Київ, АЗС, бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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