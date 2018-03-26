Ціни на АЗС у Києві трохи підвищилися

У Києві ціни на паливо підвищилися на АЗС Sun Oil

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ у Києві сьогодні, 26 березня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем трохи підвищилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,59 29,59 30,49 27,09 13,09 (-0,30) WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 13,39 AMIC 28,49 29,99 30,99 27,49 11,99 БРСМ-Нафта 26,89 27,59 28,59 25,79 12,59 Укрнафта 27,50 28,00 28,50 26,00 11,65 Shell 30,29 (+1,70) 31,29 (+1,70) 33,49 28,79 (+2,00) 12,89 ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 13,39 SUN OIL 27,40 27,90 28,90 25,90 11,70 Авіас 27,45 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,55 29,55 30,55 27,05 12,99 Народна 27,55 28,05 28,55 25,95 12,55 UPG 27,70 28,70 31,50 25,90 12,30 Mango 26,69 27,89 30,49 25,49 11,55 SOCAR 30,49 31,49 32,49 28,99 13,39 Маркет 27,27 27,72 ‒ 25,49 12,24 Luxwen 28,49 29,49 ‒ 27,49 11,99 28,79 (+0,08) 29,70 (+0,08) 30,57 27,39 (+0,09) 12,51 (-0,02)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в світі очікується падіння цін на електромобілі. Зокрема, прогнозується, що зниження вартості електромобілів відбудеться у зв'язку з падінням цін на акумулятори. Згідно з інформацією Bloomberg, падіння цін буде відбуватися навіть незважаючи на зростання попиту на літій, який необхідний для виробництва літій-іонних батарей.